邱淑貞囡囡都唔識誤以為素人一個 網民：你粒星站台多得佢老豆

邱淑貞與香港時裝公司I.T創辦人沈嘉偉在日本結婚後便息影，二人育有三名女兒沈月、沈日、沈晨，大女沈月跟媽咪生得一個餅印，深得各大品牌喜愛，她亦曾為爸爸I.T旗下品牌客串擔任模特兒，絕對是公司的生招牌。日前其中一個代理品牌舉行時裝活動，作為太子女的沈月當然有份出席，同場還有木村光希、ENHYPEN成員JUNGWON、SEVENTEEN成員DINO、2NE1成員DARA、BOYNEXTDOOR成員JAEHYUN與WOONHAK、新晉男團LNGSHOT等。然而，有網民「有眼不識泰山」，誤以為沈月只是普通網紅一個，語帶嘲諷說：「原來還有跟網紅(?)合照嗎？ 點進去的時候我還以為是我想的那個沈月，結果根本不同人！」

該名網民分享沈月當日跟眾星的合照，她看到對方的名字時，只想起內地當紅的女星沈月。由於她把I.T太子女誤當普通人一個，有網民留言指對方是邱淑貞的女兒，但對方似是不知道邱淑貞的另一半是誰，只當沈月是香港網紅。及後再有網民留言說：「她爸就是I.T 老闆， Bape是I.T 旗下（拼購）」，她才恍然大悟。有網民見到該帖後，不禁笑對方：「港圈太子女沈月都唔識？ 你粒星站台多得佢老竇！」、「沈月都唔識懷疑唔係追星女」、「好多新一代嘅追星妹係唔明白，覺得自己啲哥哥要陪食飯，太子女嗰啲坐前面有得合照係唔公平，但佢哋唔明，冇呢啲太子女追星，佢哋X有星可以免費睇咩！ 利申 一生一世感激APM太子女」、「沈月都唔識好打極有限！」、「A Bathing Ape 而家係佢老豆旗下其中一個Brand ￼四捨五入即係佢嘅！而家係佢啲哥哥追住佢個Brand嚟著啊！」