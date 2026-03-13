臥底嬌娃｜何廣沛客串演鹹濕保安 自度創意「附身向左扭90度」方式𥄫女

以彩蛋形式現身《臥底嬌娃》第14集的何廣沛，飾演保安林子謙，雖然只僅僅現身三場，但三場均甚有記憶點。場口講述何廣沛眼見身材火辣的Kelly、身穿貼身「最強戰衣」趴在走廊正中央，即忍不住雙眼發光，並全神貫注至身體不自覺向左扭兼前傾90度、兼露出如沐愛河的笑容，相當有喜感。

TVB新劇《臥底嬌娃》主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等，昨晚（12日）一集焦點明顯落在驚喜客串的何廣沛身上。

完美演繹「戲屎感」

之後，何廣沛春風滿面步向Kelly，卻遭Kelly投訴行路冇聲嚇親人，廣沛聞言即搞笑回應：「Sorry Sorry，我下次會行得大聲啲。」眼見廣沛中晒「美人計」，Kelly即落多兩錢肉緊瘋狂撒嬌，務求氹掂廣沛諗計幫她打開目標單位大門；而對「美人計」零招架之力的廣沛，露出氹女嘟嘴樣大呼「慘慘豬咯」之餘，又英雄上身為Kelly諗計仔，當Kelly大讚他好人時，廣沛則搞笑露出「害羞三連環」以及滿意甜笑。

雖然面對Kelly時講到天下無敵，但當臨場面對「殺氣騰騰」的吳子冲時，廣沛卻「英雄變鵪鶉」，但即使處於劣勢，廣沛仍「兵仔上身」竭盡全力為Kelly爭取「打開大門」，可惜最終無功而還。最後一場，廣沛需配合警方向白彪做戲兼撒謊，廣沛全程除擺明心虛兼口窒，還keep住流露「牽強笑容」，遭劇組戲言「啲戲好屎」，十分搞笑。對於廣沛客串，網民大感驚喜，又指希望屋企樓下都會有咁靚仔嘅保安。