柳應廷Jer宣布5月亞博開個唱Part 2：會有好多好多surprise

柳應廷Jer宣布將於5月23及24日，於亞博Arena舉行個唱Part 2「The Shade Of Breathing」

MIRROR成員柳應廷(Jer)去年尾舉行《Jer Lau "The Shape of Breathing” Live 2026》演唱會，因發生大埔宏福苑火災慘劇，調整內容進行，包括開場《約齊靈魂在墳墓開生日派對》改為純舞蹈不演唱，舞蹈員亦改為穿crew Tee上場。兩場演唱會為觀眾帶來安慰，不少網民於完show後集氣開Part 2，希望將來有機會看完整版。相隔半年，日前，Jer在社交平台宣布將於5月23及24日在亞博Arena舉行兩場「Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026」演唱會，他表示，「今次內容會延續少少上次演唱會，亦都會改少少嘢，所以會有好多好多surprise！」MIRO可於今日中午率先購票，門票分為HK$1,180、$980及$680三種，下周一及二(3月16及17日)信用卡優先購票，公開發售則於下周五 (20日) 中午12時(Klook平台)。

結合虛實 演唱會名字由「The Shape of Breathing」改為「The Shade of Breathing」，寓意從「形狀」走進「影子」。文案寫道：「當形狀存在，影子隨之而生，看似相同的輪廓，卻翻轉成另一世界。光與影、傷與癒、形與無形。所有東西看似一樣，卻呈現出完全不同的維度。Jer會繼續以自己的歌曲，與大家創造不一樣的音樂維度，呈現音樂世界無窮無盡的可能性。」Shape是實形，Shade則是虛形，亦是補足，Jer曾在去年演唱會表示，這是他寫了7年的音樂劇本；他在完show後分享感受，「今次呢個show比起我想像中嘅餘韻大好多好多。」相信Shade亦Shape的餘韻沉澱與延伸，兩者結合，大概可看成現階段Jer音樂世界的完全體。

另外，Jer將於明天白色情人節(14日)下午3時為個人第二張專輯《KINTSUGI》舉行簽唱會，屆時將會演繹專輯歌曲。《KINTSUGI》專輯分CD版和黑膠版，為配合「金繼」概念，採用日本墨水和特別金箔印壓技術，內頁有螢光墨水印刷的隱藏圖案，在紫外光下才顯現，設計非常有心思。每張專輯封面都有自己的編號，無可替代。