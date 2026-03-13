夜王｜葵芳一角引爆熱潮 港鐵三個站按足網民意見改名

《夜王》入面「葵芳」一角成功彈出，蔡蕙琪更因此令人認識，人氣爆燈。葵芳的造型、口音成了網民討論焦點外，當時布網民指荔景站的英文「Lai King」諧音與《夜王》英文戲名「Night King」似到應一應，更笑謂葵芳有個阿哥叫「葵兄」，建議《夜王》可以考慮下跟港鐵合作，將荔景、葵芳、葵興站來個crossover，更期望日後有廣播嗌「Next station is Franchesca」！昨日（12日）有網民發現葵芳站貼有《夜王》葵芳的海報，留言表示「葵芳站英文改咗名……」，不少網民見到之後大為震驚，而《夜王》的小編更留下「嘻嘻」兩個字，間接證實改名一事。港鐵的專頁亦出PO宣布3個站改名。