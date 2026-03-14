五索公司春茗落淚稱「承受咗好多」　馬清鏗現身高調撐女友

坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，去年被爆與35歲嘅網紅五索鍾睿心（Rachel）有婚外情兼已育有4個仔女。事後五索高調承認，更不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。早前，五索喺社交網站出PO分享與馬生慶祝生日嘅片段，過去喺照片中遮樣示人嘅馬清鏗以真面目出現，引起網民關注。
「佢會加幾十萬架」
馬生似乎越愛越高調，日前五索為佢公司舉行春茗，更邀請馬清鏗到場做特別嘉賓。五索分享嘅片段中，馬生行住紅地氈入場，全場同事都為佢鼓掌，並走到台前與擔任司儀嘅林盛斌Bob打招呼。馬清鏗更上台被阿Bob訪問「平時五索拍片搵你入鏡係被迫定自願」，馬生當堂O咀，頓一頓先識話「多數係都唔知嘅⋯⋯早知就着好啲」。馬清鏗又向五索嘅同事打氣，祝大家步步高陞賺多啲，就連對住女友都係話「賺多啲，努力，行大運」，十分歡樂。
春茗少不了叫老細加碼環節，阿Bob之後落台幫手爭取叫馬生加碼，五索即刻話「佢會加幾十萬架」，只係叫價3萬，幫愛人慳一筆，馬生拍晒手讚好。
「我好想一班同事玩得開心」
當晚春茗筵開數席，阿Bob喺台上自爆五索不惜工本都要搵佢做司儀：「幾圍都搵我？你知我唔平架嗎，你明唔明呀？我仲要年頭打爛埋個獎（TVB最佳主持獎）之後我加咗價喎。佢（五索）話『冇所謂，我好想一班同事玩得開心，過去呢一年佢地好辛苦，我想佢地春茗嗰晚開心啲投入啲』，原來你地有一個非常之好嘅Boss。」
五索作為老闆都有上台發言，仲邊講邊流淚：「好多人覺得做少奶係件好開心嘅事，但係要真正獲得人地尊重係件好難嘅事，我成日覺得同佢（馬生）好關係懸殊，好多人覺得我係破壞人地家庭，或者有好多外界唔知嘅嘢我承受咗好多。點解創立呢間公司，就係我好想有自己嘅事業，都可以有自己嘅夢想。」
原文刊登於 Yahoo娛樂圈