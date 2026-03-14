五索公司春茗落淚稱「承受咗好多」　馬清鏗現身高調撐女友

坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，去年被爆與35歲嘅網紅五索鍾睿心（Rachel）有婚外情兼已育有4個仔女。事後五索高調承認，更不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。早前，五索喺社交網站出PO分享與馬生慶祝生日嘅片段，過去喺照片中遮樣示人嘅馬清鏗以真面目出現，引起網民關注。

「佢會加幾十萬架」

馬生似乎越愛越高調，日前五索為佢公司舉行春茗，更邀請馬清鏗到場做特別嘉賓。五索分享嘅片段中，馬生行住紅地氈入場，全場同事都為佢鼓掌，並走到台前與擔任司儀嘅林盛斌Bob打招呼。馬清鏗更上台被阿Bob訪問「平時五索拍片搵你入鏡係被迫定自願」，馬生當堂O咀，頓一頓先識話「多數係都唔知嘅⋯⋯早知就着好啲」。馬清鏗又向五索嘅同事打氣，祝大家步步高陞賺多啲，就連對住女友都係話「賺多啲，努力，行大運」，十分歡樂。