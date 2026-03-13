狸想奇兵｜香港開畫登票房No.1 全球票房勁收7.59億港元

環保主題獲好評

《狸想奇兵》是迪士尼與彼思繼《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）、《反斗奇兵》系列 （Toy Story）後，以最強班底炮製的又一創意爆燈原創作品。電影除了充滿彼思只此一家的幽默風格外，又像《阿凡達》加上《職業特工隊》，集驚喜刺激、爆笑窩心。故事講述熱愛大自然和動物的環保少女美寶，利用科學家全新發明的「跳躍技術」，把意識轉移到一隻超萌機械海狸身上，潛入動物王國，試圖拯救瀕危的棲息地，卻意外捲入一連串前所未見的謎團與危機，並逐步揭開動物世界的驚天秘密，展開一場超越想像的刺激動作搞笑大冒險。