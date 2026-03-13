我阿爹想旅行｜張家輝分享與囡囡浪漫回憶 鍾雪瑩封后值得更高片酬

由張婉婷監製、黃綺琳（Norris）及黃鐦聯合執導，張家輝與鍾雪瑩首度攜手合演的《我阿爹想旅行》，除了已獲香港電影發展局「薪火相傳計劃」資助9百萬外，更入圍第24屆香港亞洲電影投資會（HAF）製作中電影計劃。黃鐦坦言參加HAF是希望籌集更多資金：「雖然我們之前的《金都》與《填詞L》，合計製作費都沒有9百萬，但作為電影人當然希望盡善盡美，《我阿爹想旅行》正處於後期製作階段，今次參加HAF，就是想在資金上得到更多的支持，亦希望多聽不同業內人士的意見。」

《我阿爹想旅行》籌備長達5年，期間經歷疫情及其中一位監製羅啟銳離世，前年《填詞L》 與《贖夢》分別入圍意大利烏甸尼遠東電影節，想不到造就張家輝加入《我阿爹想旅行》，與鍾雪瑩結下父女緣，Norris細說從頭：「我們一起吃飯，客套說有機會可以合作，但回去認真想想，我正在寫的劇本，是不是可以找張家輝與鍾雪瑩合演父女？立即查一查年齡，發現他們真的可以，於是開始假設家輝肯演，劇本角色可以怎樣根據他去修改。」

正式約見當日，Norris與黃鐦相當忐忑，不肯定家輝是否答應，黃鐦更準備殺手鐧，一旦家輝當場拒絕，他會表白自己是「化骨龍」的忠實粉絲，這齣戲就是想描述「化骨龍」已為人父的故事，期望以真情打動家輝，黃鐦笑言：「想不到第一次見面，家輝已表示好喜歡這個劇本，更分享了好多意見，以及與女兒的小故事，家輝說曾經與囡囡兩個人去日本旅行，一起吃拉麵、四處遊玩，對他來說，聽得出是非常甜美的回憶。」 Norris透露有將家輝與女兒的故事片段放入劇本，她說：「家輝講得好浪漫，我最記得日本旅行有一個小片段，就是他們看到有很多人排隊，就夾計不如一齊走，兩父女這種偷走的感覺好得意！」可惜這段甜蜜又浪漫的父女往事，已被歲月逐漸磨蝕，黃鐦說：「家輝說完這段美好回憶之後，接着就說女兒已長大了，現在想摸摸她的頭、摸摸她手臂，都會立即被fing開！」隨着家輝點頭，連片名亦改為《我阿爹想旅行》，抵死呼應他在去年陳慧琳演唱會復刻電影《中華賭俠》跳唱《眼睛想旅行》的經典演出。

因為喜歡《我阿爹想旅行》的劇本，亦知道製作費有限，家輝已公開承認願意減片酬接拍，Norris笑言：「鍾姐（家輝經理人鍾珍）話，知道我哋好窮，有好多『窮戲』都會在她的公司做製作，我們也可以和她一起合作！」鍾雪瑩貴為影后級人馬，相比《填詞L》，身價有需要調整嗎？黃鐦表示：「上次鍾雪的確只收一個好低的價錢，今次我們會給予合理報酬，以尊重她是一個專業演員，她實在值得更多！」