炎明熹重出樂壇即遇首場內地騷取消　Gigi心情未受影響

炎明熹重投樂壇即出師不利 首場內地騷突被取消 Gigi新相透露心情

炎明熹（Gigi）離開TVB後沉寂咗一段時間，除咗創立「然后」工作室，今年1月宣布重投樂壇，加盟Sony Music大中華區，並同時推出頭炮新歌《風旅》。有傳炎明熹身價高達8位數字，主攻內地市場。不過，原本炎明熹準備於本月28及29日登上佛山草莓音樂節舞台演出，未料活動臨近突宣布取消。 因「不可預見原因」取消 佛山草莓音樂節原定演出歌手包括炎明熹、楊千嬅、吳若希、江海迦、側田，及內地歌手陳楚生、毛不易和曾舜晞等等。主辦單位日前突然發出公告，表示因「不可預見原因」，經審慎評估後決定取消原定舉行嘅音樂節，並向已購票觀眾安排全額退款。

主辦方喺聲明中向觀眾致歉，表示未能如期與大家見面係最大遺憾。不過公告未有交代具體取消原因，引發外界不少揣測。Sony Music方面回應指已收到主辦方通知，目前正與對方溝通後續安排，但未有透露更多細節。唔少網民議論紛紛，表示早前日本草莓音樂節也曾取消，猜測或與整體活動安排有關，亦有人認為可能涉及票價、銷售情況或其他商業因素。

大讚炎明熹正能量滿滿 今次音樂節本來係炎明熹加盟Sony Music後嘅重要演出之一，亦係與多位內地歌手交流嘅好機會，活動臨時告吹令唔少樂迷感到可惜。 不過，從炎明熹社交平台睇到，佢嘅心情似乎未受太大影響，分享多張為慈善狗舍畫壁畫嘅照片，不忘幽默表示：「很有畫家的fu（feel），但只係畫BB畫」。唔少粉絲大讚炎明熹正能量滿滿，面對突發情況仍能保持樂觀心態，又有粉絲覺得以炎明熹嘅實力與人氣，未來喺內地一定會有更多舞台。 原文刊登於 Yahoo娛樂圈