Renee專訪｜李蔓瑩等伍允龍求婚 互相尊重信仰無衝突 (有片)

現年35歲的李蔓瑩(Renee)，出道逾10年身兼主持、演員、模特兒等多重身份，在網上吸納大量粉絲；去年她與48歲的「王九」伍允龍大方認愛，愛情與事業同樣充實。最近她更出版首本個人寫真散文集《慢下來的理由》，以文字及照片呈現跟愛貓Nigo的生活點滴。 Nigo的名字由來，聽落似是日文潮名。她指當初帶貓貓返家後，覺得尾巴一節好像一款韓國年糕，於是為牠改名「年糕」，不過叫了幾次覺得有點老土，於是決定改個近似發音、比較有型的名字，就為貓貓命名Nigo。

性感程度點到即止 新書記錄愛貓Nigo各種可愛神態，Renee亦不乏性感上陣，她坦言多年來曾獲斟推出露肉寫真集，並透露：「其實喺我剛入行，有簽model公司嘅時候，公司已經提過唔止一次。但當時我覺得出得寫真，對方仲講到明係純影集寫真，我又冇覺得自己好靚、好fit。出得寫真係要好有自信，出到嚟先可以效果好靚，人哋先會覺得好睇，而當時我絕對冇呢份自信，所以我幾次都拒絕咗。」新書的性感尺度點到即止，她強調並非要作性感大解放，並形容這本書是比較溫柔的作品，當中配合一些家居性感照，會有deep V打扮，另外亦有穿上貼身裝於晚上取景的戶外照。Renee明言在書中不想露太多，想帶出女生不用坦蕩蕩，就算密實也可以有性感一面。

這本寫真散文集的構思內容，除有她與貓貓的大量靚相外，亦有關於Renee與Nigo之間的文章：「我係2019年5月開始養Nigo，養咗差唔多7年，佢已經7歲。」新書交代她在寵物店用7,000元把一隻病弱小貓領回家飼養的經過。問到可擔心與愛貓終有一天分別？Renee表示：「平時我係冇特別去擔心，但當睇到網絡上嘅文章，可能寵物離世嘅相關內容，我永遠都係喊晒，之後就要攬住佢。」她平時愛為貓貓拍下很多靚相，手機相簿有八成都是Nigo貓樣，很慶幸出版社為她推出這本書。原來是出版方留意到她在網上分享跟愛貓的互動，之後便傾談合作事宜，令她與愛貓多了一個回憶，認為是一份很大的禮物。雖然Nigo只是一隻貓仔，但Renee認為多得貓貓，令自己學會一些生活上的小道理，而書中的核心訊息簡單而真摯，就是希望更多人願意關愛動物、珍視牠們的存在。新書收益扣除成本後，所得版稅將全數捐予本港流浪動物援助機構，希望可以幫助更多小動物。

打機撻着一拍即合 Renee的粉絲層面一向以男性為主，但自從多了在社交網分享跟貓貓的生活照及影片，亦多了女性fans支持，她亦有為Nigo開返IG帳號，揚言會多些出post滿足粉絲。 《慢下來的理由》可算是Renee一手包辦，無論在文字、相片上，全部均由她自己去籌備，包括約攝影師、找場地，再到相片都經由她本人再交給出版社；她收到照片後亦有即時跟男友分享，獲得另一半認可並大讚好靚，她開心表示：「情緒價值滿滿！」在選擇另一半時，Renee沒有一定要找愛貓之人拍拖，但對方喜歡小動物的話自然會加分：「我男朋友好鍾意Nigo，佢本身都有養動物，我覺得太好了。」Renee去年被發現撻著伍允龍，既同遊迪士尼樂園又結伴睇林峯演唱會，之後男方公開認愛，令兩人戀情正式浮面。

Renee在訪問中罕有分享與男友的相處之道，兩人拍拖後首次度過情人節和元宵佳節，她表示情人節亦有食飯、睇電影慶祝。她與伍允龍是因打機結緣，事緣有一個網上的遊戲節目，Renee獲邀成為男方的嘉賓，兩人經過打機後相當投緣，大家亦愛看動漫，有不少共同話題，並慢慢培養出感情。她笑言當初溝通時似足兩個宅男只講打機及動漫，之後開始交心分享日常生活，繼而發展出情侶關係。

與古天樂合作拍片 伍允龍是位虔誠基督徒，Renee與家人則偏向佛教，問到宗教信仰有沒有衝突，她答：「唔會，呢個話題當我哋仲喺朋友時已經傾過，都冇衝突，我哋互相都很尊重對方。可能食飯前佢要祈禱，我都會等祈禱完先至一齊起動，會互相尊重！」男方未有特別向她傳教，Renee亦已帶他見家長，兩人發展穩定且互相欣賞，已將對方視為結婚對象。問及結婚計劃，「我覺得目前大家都係安於現狀，結婚就等佢提出啦！我係一個被動嘅人。」Renee暫時沒有生小朋友的打算，跟男友未有深入討論生兒育女的問題，首先要有結婚這一步才會考慮，目前她有寶貝仔Nigo已心滿意足。

早前獲古天樂邀請合作拍短片宣傳電影《尋秦記》，得到古老闆青睞，Renee亦十分驚喜，因為大家只在首映禮上見過面，亦沒有特別交談。而當決定今次合作，兩人在影片中齊齊倒數迎接2026年，期間她竟向古老闆「郁手郁腳」，更被對方戲言：「仲想打我添！我唔夠你男朋友好打。」談到對方印象，她覺得古生有點調皮，在片中還大擺伍允龍上枱，令到尷尬的Renee不禁作狀扮打。她坦言對住男友亦經常會慣性「出手」，向伍允龍又推又打是二人耍花槍的招牌動作，相當甜蜜！

採訪：Alson 攝影：周令知 場地：北角尚萃軒