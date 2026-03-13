69歲鍾慧冰拍真人騷笑到急尿 意外獲斟拍成人紙尿片廣告

人稱「冰姐」的鍾慧冰近日接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的新城節目《Ben同 Benson「Chur」到行》錄音訪問，大談她由70年代香港小姐季軍，到成為演員、公關公司老闆，再經歷金融海嘯及嚴重免疫系統疾病的高山低谷。
69歲的鍾慧冰因主持綜藝節目再次引起關注，節目更成功出埠拍攝。「我哋三個主持坐低就成日嗌交，係真人騷，冇人作假。」她指拍檔保錡反應極快，大家看事情角度不同，令節目充滿火花，笑言常常令她「笑到尿急」，冰姐自爆：「年紀大一笑就控制唔到，人大咗好多器官開始鬆，一好笑就要去廁所。」而製作組更會追拍她趕往廁所的過程，場面搞笑。「不過你估唔到，有人搵我拍成人尿片廣告，有意外之財，真係塞翁失馬，焉知非福。」
選港姐撼贏紅姑內幕
身為1979年香港小姐季軍，鍾慧冰憶述當年參選是漫長而有趣的過程，而長達三個多月的訓練如同「訓練營」。對於當年力壓鍾楚紅（紅姑）入三甲，她謙虛笑指：「到依家我哋都明白，紅姑最靚嘅時候係後來拍戲，當時真係靚到極致，不過佢當年可能太青澀，行路又行錯，失分好多，所以每個人嘅命運都好奇怪，已經係注定咗。」選美後她順利入行，本有機會拍攝古裝劇，卻因英文流利被調去《歡樂今宵》擔任主持。她透露當時TVB薪金僅5,500元，遠低於嘉禾向她招手做幕後製片的9,000元，為了近倍薪金而選擇轉行，從此展開了她的公關生涯。
鍾慧冰在80年代末開設公關公司，因生意理想，在40歲時決定退休享受生活，專心陪伴女兒成長。惟好景不常，她將大部分積蓄投放於雷曼兄弟，最終化為烏有。她形容當時「呆了」，但未有時間怨天尤人，「傷心又冇，可能仲後生，只係驚，反而怨天尤人冇用，淨係諗住點解決生活問題，當時已經積極開始要出嚟做嘢。」她更直言，此事成為她決定離婚的催化劑：「我覺得人生原來好多事都係唔能夠等嘅，想做就做，唔好磋跎歲月。」2016年，她再遇重大打擊，在電視台工作多年後首次獲長假，卻在放假翌日突然病發。「一踩落地，右腳唔郁得，好似中風咁。」最終確診罕見的免疫系統病「血管炎」，病毒襲擊神經，導致右邊身癱瘓。她憶述當時需服用大量類固醇，導致臉部腫脹但手腳萎縮，需靠拐杖出入。
在漫長的康復路上，冰姐靠信仰和自律撐過來：「我每日聽聖詩做運動，同自己講要做5000下。」同時寄語大眾，免疫系統病與情緒息息相關，「唔好嬲，一嬲就傷細胞」。