69歲鍾慧冰拍真人騷笑到急尿 意外獲斟拍成人紙尿片廣告

人稱「冰姐」的鍾慧冰近日接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的新城節目《Ben同 Benson「Chur」到行》錄音訪問，大談她由70年代香港小姐季軍，到成為演員、公關公司老闆，再經歷金融海嘯及嚴重免疫系統疾病的高山低谷。

69歲的鍾慧冰因主持綜藝節目再次引起關注，節目更成功出埠拍攝。「我哋三個主持坐低就成日嗌交，係真人騷，冇人作假。」她指拍檔保錡反應極快，大家看事情角度不同，令節目充滿火花，笑言常常令她「笑到尿急」，冰姐自爆：「年紀大一笑就控制唔到，人大咗好多器官開始鬆，一好笑就要去廁所。」而製作組更會追拍她趕往廁所的過程，場面搞笑。「不過你估唔到，有人搵我拍成人尿片廣告，有意外之財，真係塞翁失馬，焉知非福。」