陳瀅孖蔡潔合體開show 過大海首辦現場演出預告歌單有驚喜

積極練歌練氣

近期陳瀅和蔡潔已把時間表調整，除必要工作外，其餘大部分時間也預留練歌和練氣，期望在台上把最好的表演帶給觀眾。陳瀅坦言當然會有壓力：「始終第一次喺台上面唱歌俾咁多觀眾聽，不過朋友知道我開show都覺得呢件事好新奇，我會努力做好呢個演出，唔會令每一個入場嘅觀眾失望。至於我會唔會轉跑道去唱歌？暫時應該唔會，我始終都係比較鍾意做演員多啲，不過而家有個咁好嘅機會俾我，我唔介意去嘗試。」蔡潔同樣表示緊張：「因為我哋兩個真係冇喺舞台上面做show嘅經驗，我希望可以發揮好我揀嘅歌，可以講到一啲故事俾入嚟支持我哋嘅觀眾聽，呢啲故事係關於由我出道到而家嘅一啲想法同改變，所以我希望做好呢一part，大家睇完之後又有共鳴，我就好開心㗎！」



至於歌單方面，兩位女神暫時大賣關子，陳瀅說：「唔講俾你哋聽住，等你哋到時入場有驚喜！」蔡潔希望保留少少神秘感：「我遲啲都會喺我嘅社交媒體度開放點歌，大家如果想聽我唱咩歌都可以留言，我會盡力去揀一啲大家想聽嘅歌去唱，但我都已經揀咗部分歌出嚟，到時見到班fans唱俾佢哋聽，又可以玩吓遊戲傾吓偈，同大家渡過一個愉快同精彩嘅周末晚上。」