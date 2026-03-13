熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-13 17:55
更新：2026-Mar-13 17:55

陳庭欣拜狐仙有料到 認Bob介紹Pickleball場主幾啱傾

分享：

陳庭欣（Toby）連同阮浩棕、陳懿德、黃建東一齊出席《博愛歡樂傳萬家》記招，四人將會擔任司儀。Toby早前跟林盛斌（Bob）、潘盈慧去拜狐仙，問到姻緣有沒有新動向，她直認有，更表示工作也多了不少。

Toby透露自己沒有宗教信仰，事前亦毫不知情，去到現場才得悉拜狐仙，大感愕然，但都做足儀式，自己也有問是否需要還神。她稱了解過後得知有助姻緣外，也會對事業有幫助，無獨有偶拜完後的確多了不少工作。她稱Bob事前沒有透露任何半句去拜狐仙，「佢話信唔信都好，都去試吓啦！做咗係得，即係幫到手，唔得咪由佢！」她又謂工作量多了後，Bob也有跟她說：「嗱！係咪掂丫！」她大讚Bob識很多人，也有介紹了不少男士認識，當中有人見過面，更有參加對方公司的活動。

9650ee11 4ab2 4f4b b6d4 344d8d5affb1

陳庭欣今日現身，談及自己拜完狐仙果然有料到。 (娛樂組攝)

叫Bob唔好太偏心

問到這位潛在對象合不合咀型，Toby說：「我都比較多嘢講，所以都好難搵唔到個唔啱咀型。」她又提到對方也有搞Pickleball場，只是對方不會打，自己也因為這樣跟對方有共同話題。她透露Bob有send給她看男方對她的印象，令她非常尷尬，但直認雙方印象感覺不錯。她坦言上一段感情拍了一段時間，自己仍需時間去淡忘，亦很享受現在單身的時光。她表示Bob像爸爸一樣，很關心她的感情狀況，著她不要太專注打波或工作。提到劉晨芝早前詐型指Bob只關心Toby，她表示自己也有著Bob不要太過偏心。

71dca5aa c1e5 45d6 930c ed28bd64dcef 180f9df6 ad1f 4a90 827a 5505b02445af 43312ec7 fafc 4dca babf 1e7c3d5c4d6b D4fb6eb5 a9d4 4b52 9b8b e203061028f5 319712ff f487 44be a9cd 7cdbf86aec84 C7c3cf4e 6e2d 4f1d 9284 f8310f5dfd40 B2198f10 54a8 4f41 a1c6 576b985d371b

