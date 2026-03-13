陳庭欣拜狐仙有料到 認Bob介紹Pickleball場主幾啱傾

陳庭欣（Toby）連同阮浩棕、陳懿德、黃建東一齊出席《博愛歡樂傳萬家》記招，四人將會擔任司儀。Toby早前跟林盛斌（Bob）、潘盈慧去拜狐仙，問到姻緣有沒有新動向，她直認有，更表示工作也多了不少。

Toby透露自己沒有宗教信仰，事前亦毫不知情，去到現場才得悉拜狐仙，大感愕然，但都做足儀式，自己也有問是否需要還神。她稱了解過後得知有助姻緣外，也會對事業有幫助，無獨有偶拜完後的確多了不少工作。她稱Bob事前沒有透露任何半句去拜狐仙，「佢話信唔信都好，都去試吓啦！做咗係得，即係幫到手，唔得咪由佢！」她又謂工作量多了後，Bob也有跟她說：「嗱！係咪掂丫！」她大讚Bob識很多人，也有介紹了不少男士認識，當中有人見過面，更有參加對方公司的活動。