陳庭欣拜狐仙有料到 認Bob介紹Pickleball場主幾啱傾

陳庭欣（Toby）連同阮浩棕、陳懿德、黃建東一齊出席《博愛歡樂傳萬家》記招，四人將會擔任司儀。Toby早前跟林盛斌（Bob）、潘盈慧去拜狐仙，問到姻緣有沒有新動向，她直認有，更表示工作也多了不少。
Toby透露自己沒有宗教信仰，事前亦毫不知情，去到現場才得悉拜狐仙，大感愕然，但都做足儀式，自己也有問是否需要還神。她稱了解過後得知有助姻緣外，也會對事業有幫助，無獨有偶拜完後的確多了不少工作。她稱Bob事前沒有透露任何半句去拜狐仙，「佢話信唔信都好，都去試吓啦！做咗係得，即係幫到手，唔得咪由佢！」她又謂工作量多了後，Bob也有跟她說：「嗱！係咪掂丫！」她大讚Bob識很多人，也有介紹了不少男士認識，當中有人見過面，更有參加對方公司的活動。
叫Bob唔好太偏心
問到這位潛在對象合不合咀型，Toby說：「我都比較多嘢講，所以都好難搵唔到個唔啱咀型。」她又提到對方也有搞Pickleball場，只是對方不會打，自己也因為這樣跟對方有共同話題。她透露Bob有send給她看男方對她的印象，令她非常尷尬，但直認雙方印象感覺不錯。她坦言上一段感情拍了一段時間，自己仍需時間去淡忘，亦很享受現在單身的時光。她表示Bob像爸爸一樣，很關心她的感情狀況，著她不要太專注打波或工作。提到劉晨芝早前詐型指Bob只關心Toby，她表示自己也有著Bob不要太過偏心。