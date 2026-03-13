熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-13 23:30
更新：2026-Mar-13 23:30

愛情傳記劇集《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》 直擊「美國王室」甘迺迪家族豪門內情

分享：
Screen Shot 2026 02 20 at 5.53.35 PM

愛情傳記劇集《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》現正於Disney+上架。

adblk4

迪士尼旗下的FX在春季推出《美麗毒素》(The Beauty)後，最新串流劇集《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》(Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)描述已故美國總統約翰甘迺迪的兒子小甘迺迪(JFK Jr)Carolyn Bessette的愛情故事。從Carolyn在品牌Calvin Klein內工作、到由Calvin介紹二人認識，並交代到他們墮入愛河的經過，也提及到《標殺令》(Kill Bill)女星戴露漢娜(Daryl Hannah)如何纏着JFK Jr及一心想嫁入豪門。

《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》由Sarah PidgeonPaul Anthony Kelly擔任男女主角，劇中最突出是由娜奧美屈絲(Naomi Watts)飾演的甘迺迪的夫人Jacqueline Kennedy Onassis，而梅麗史翠普(Meryl Streep)女兒Grace Gummer則飾演甘迺迪總統夫婦四名子女中唯一仍然在生女兒Caroline Kennedy，兩人同樣深深表現到甘迺迪家族背後的壓力和承受極大責任。劇集帶領觀眾重返 90 年代，見證當年全球最動人、亦都令人最痛心的愛情故，前美國總統之子 John F. Kennedy Jr. 與當代時尚女王 Carolyn Bessette 由相識、相愛到雙雙殞落的傳奇故事。

adblk5
《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》(Love Story John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette) EP 1 Still (9)

《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》描述小甘迺迪和Carolyn Bessette的愛情故事。

悲劇最終遺憾收場

為何這對金童玉女在萬眾矚目下愛得轟烈，卻以悲劇遺憾收場？在被譽為「美國王室」的甘迺迪家族光環背後，到底隱藏著多少鮮為人知的沉重枷鎖？而 Carolyn Bessette 至今仍被奉為時尚女王的魅力何在？以下為大家深入剖析劇集必睇原因，一起見證這段刻骨銘心的宿命悲劇！

前美國總統之子John F. Kennedy Jr. 與當代時尚女王 Carolyn Bessette 被傳媒封為「Golden Couple」，對比眾多荷里活經典情侶，這對現實中的天之驕子在神秘感與貴族氣息籠罩下，堪稱 90 年代最具代表性的模範戀人。《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》鉅細靡遺地還原二人從邂逅、深陷熱戀，到捱過種種社會壓力與政治風波、最終低調成婚的轉折過程。可惜步入婚姻後3年，二人就因飛機失事，雙雙罹難，而 Carolyn Bessette 當時更只有33歲。這段愛得轟烈、結局更震撼全球的愛情傳奇，時至今日依然讓無數觀眾如痴如醉，慨嘆這對傳奇伴侶的悲慘宿命。

adblk6
《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》(Love Story John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette) EP 4 Still (2) WP 104 00336r H 2026

大膽揭開多段情史

John F. Kennedy Jr. 貴為前美國總統甘迺迪(JFK) 之子，與人稱「Jackie O」的第一夫人母親Jacqueline Kennedy Onassis，一家人被視為「美國王室」。他們憑藉出眾的顏值、高雅氣質與卓越品味，永遠是傳媒與大眾追逐的焦點。然而，在鎂光燈的萬丈光芒背後，亦赤裸裸地披露了這個第一家庭所承受的沉重代價：日以繼夜的狗仔隊瘋狂跟蹤、被無限放大的家醜與悲慟，以及甘迺迪總統遇刺案所留下的陰霾。這些情節都讓劇集更具情感穿透力，帶領觀眾看透名聲背後那份刻骨銘心的痛楚。

adblk7

劇集細膩描繪了Carolyn Bessette的傳奇成名路：如何由一名銷售助理，憑藉敏銳觸覺晉升為 Calvin Klein 的公關大腦及得力助手。在影壇新星 Sarah Pidgeon 的演繹下，完美還原了Carolyn一個又一個經典造型，將其標誌性的極簡主義美學發揮得淋漓盡致。從早期的低調奢華風格，黑白駝經典配色的修身剪裁穿搭，到後期為應對媒體而化的「戰鬥妝容」與標誌性紅唇，不只是視覺盛宴，更是她對外界的優雅防禦，特別是那件著名的 Prada 駱駝色軍裝外套。對 Carolyn 而言，那件外套不單是時尚，更是她隔絕外界惡意評價的華麗盔甲。《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》見證政要之子與時尚女王結合，對時裝界的描寫自然成為劇集一大亮點！Carolyn Bessette短時間由Calvin Klein售貨店員晉升到品牌公關總監，劇中會見到女主角如何協助設計師 Calvin Klein 奠定時尚王國地位！劇中就出現過 Carolyn為荷李活巨星 Annette Bening 試造型，時尚觸覺令Klein刮目相看；之後更在一堆模特兒大頭相之間，一眼看中當年寂寂無名的 Kate Moss ，將她一手提拔成為美國首席超模！

adblk8

劇集亦大膽揭開John F. Kennedy Jr.轟動全美的多段情史，包括與流行天后Madonna於80 年代末的短暫地下情，以及與影星Daryl Hannah長達六年、分合不斷的苦戀，更細膩重現了一段鮮為人知的真實橋段：當年John F. Kennedy Jr.曾親自護送Daryl Hannah愛犬遇禍後的骨灰前往洛杉磯，體現其多情且溫柔的一面。然而，縱使身邊巨星環繞，這位全美最渴望的黃金單身漢，最終卻被 Carolyn 不刻意討好又帶點高冷的獨特氣質徹底收服。

《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》(Love Story John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette) EP 4 Still (10)

《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務