愛情傳記劇集《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》 直擊「美國王室」甘迺迪家族豪門內情

迪士尼旗下的FX在春季推出《美麗毒素》(The Beauty)後，最新串流劇集《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》(Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)描述已故美國總統約翰甘迺迪的兒子小甘迺迪(JFK Jr)和Carolyn Bessette的愛情故事。從Carolyn在品牌Calvin Klein內工作、到由Calvin介紹二人認識，並交代到他們墮入愛河的經過，也提及到《標殺令》(Kill Bill)女星戴露漢娜(Daryl Hannah)如何纏着JFK Jr及一心想嫁入豪門。 《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》由Sarah Pidgeon和Paul Anthony Kelly擔任男女主角，劇中最突出是由娜奧美屈絲(Naomi Watts)飾演的甘迺迪的夫人Jacqueline Kennedy Onassis，而梅麗史翠普(Meryl Streep)女兒Grace Gummer則飾演甘迺迪總統夫婦四名子女中唯一仍然在生女兒Caroline Kennedy，兩人同樣深深表現到甘迺迪家族背後的壓力和承受極大責任。劇集帶領觀眾重返 90 年代，見證當年全球最動人、亦都令人最痛心的愛情故，前美國總統之子 John F. Kennedy Jr. 與當代時尚女王 Carolyn Bessette 由相識、相愛到雙雙殞落的傳奇故事。

悲劇最終遺憾收場 為何這對金童玉女在萬眾矚目下愛得轟烈，卻以悲劇遺憾收場？在被譽為「美國王室」的甘迺迪家族光環背後，到底隱藏著多少鮮為人知的沉重枷鎖？而 Carolyn Bessette 至今仍被奉為時尚女王的魅力何在？以下為大家深入剖析劇集必睇原因，一起見證這段刻骨銘心的宿命悲劇！ 前美國總統之子John F. Kennedy Jr. 與當代時尚女王 Carolyn Bessette 被傳媒封為「Golden Couple」，對比眾多荷里活經典情侶，這對現實中的天之驕子在神秘感與貴族氣息籠罩下，堪稱 90 年代最具代表性的模範戀人。《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》鉅細靡遺地還原二人從邂逅、深陷熱戀，到捱過種種社會壓力與政治風波、最終低調成婚的轉折過程。可惜步入婚姻後3年，二人就因飛機失事，雙雙罹難，而 Carolyn Bessette 當時更只有33歲。這段愛得轟烈、結局更震撼全球的愛情傳奇，時至今日依然讓無數觀眾如痴如醉，慨嘆這對傳奇伴侶的悲慘宿命。

大膽揭開多段情史 John F. Kennedy Jr. 貴為前美國總統甘迺迪(JFK) 之子，與人稱「Jackie O」的第一夫人母親Jacqueline Kennedy Onassis，一家人被視為「美國王室」。他們憑藉出眾的顏值、高雅氣質與卓越品味，永遠是傳媒與大眾追逐的焦點。然而，在鎂光燈的萬丈光芒背後，亦赤裸裸地披露了這個第一家庭所承受的沉重代價：日以繼夜的狗仔隊瘋狂跟蹤、被無限放大的家醜與悲慟，以及甘迺迪總統遇刺案所留下的陰霾。這些情節都讓劇集更具情感穿透力，帶領觀眾看透名聲背後那份刻骨銘心的痛楚。

劇集細膩描繪了Carolyn Bessette的傳奇成名路：如何由一名銷售助理，憑藉敏銳觸覺晉升為 Calvin Klein 的公關大腦及得力助手。在影壇新星 Sarah Pidgeon 的演繹下，完美還原了Carolyn一個又一個經典造型，將其標誌性的極簡主義美學發揮得淋漓盡致。從早期的低調奢華風格，黑白駝經典配色的修身剪裁穿搭，到後期為應對媒體而化的「戰鬥妝容」與標誌性紅唇，不只是視覺盛宴，更是她對外界的優雅防禦，特別是那件著名的 Prada 駱駝色軍裝外套。對 Carolyn 而言，那件外套不單是時尚，更是她隔絕外界惡意評價的華麗盔甲。《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》見證政要之子與時尚女王結合，對時裝界的描寫自然成為劇集一大亮點！Carolyn Bessette短時間由Calvin Klein售貨店員晉升到品牌公關總監，劇中會見到女主角如何協助設計師 Calvin Klein 奠定時尚王國地位！劇中就出現過 Carolyn為荷李活巨星 Annette Bening 試造型，時尚觸覺令Klein刮目相看；之後更在一堆模特兒大頭相之間，一眼看中當年寂寂無名的 Kate Moss ，將她一手提拔成為美國首席超模！

劇集亦大膽揭開John F. Kennedy Jr.轟動全美的多段情史，包括與流行天后Madonna於80 年代末的短暫地下情，以及與影星Daryl Hannah長達六年、分合不斷的苦戀，更細膩重現了一段鮮為人知的真實橋段：當年John F. Kennedy Jr.曾親自護送Daryl Hannah愛犬遇禍後的骨灰前往洛杉磯，體現其多情且溫柔的一面。然而，縱使身邊巨星環繞，這位全美最渴望的黃金單身漢，最終卻被 Carolyn 不刻意討好又帶點高冷的獨特氣質徹底收服。