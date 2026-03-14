再見UFO｜阿Sa避過一劫 衛詩雅黃又南被襲擊大感愕然

蔡卓妍（阿Sa）、衛詩雅、黃又南到荃灣宣傳新戲《再見UFO》時，遇到襲擊。在活動開始前衛詩雅、黃又南出來接愛訪問，期間遭一名身穿粉紅色吊帶裙，掛有Melody 吊飾的金髮女子襲擊。該名女子從袋中拿出物品拋向二人，更掉出一支未開封過的烏龍茶。因為衛詩雅與黃又南被記者圍著，水樽擊中一名記者的腳，他們見狀隨即返回後台。女子更不停用普通話指罵二人，又斥衛詩雅是婊子，搶走她的男人，又罵她不是美女，亦有罵又南不是好東西，及大叫「Hong Kong is X！」大會隨即報警求助，該名女子知大會報警後，隨即逃走。警方約廿分鐘後到場了解。

網上期後流出事發片段，見到該名女子激動站起，從袋中拿出物品投向衛詩雅及黃又南，當大家見到水樽時，衛詩雅隨即望向該名女子，黃又南頓時望向地下來不及反應，記者及工作人員護送二人回後台。

在事發時阿Sa才剛到場，她聞言兩位拍檔被襲，大感震驚更謂：「聽到都驚呀！」三人接受訪問時，黃又南坦言誤以為是工作人員或是記者跌了飲品，衛詩雅謂：「好驚呀，其實好驚嘅時候真係完全唔識反應！佢好似又鬧緊我咁樣，佢仲諗住再調嘅時候，我完全反應唔到，淨係望住佢！真係嚇死呀！佢又話我搶個男人！」黃又南就表示對方鬧他「以為好靚仔呀？」當二人再提到女子脫下假髮，阿Sa面露驚訝表情。黃又南透露到場時，有工作人員告知小心一名粉紅色衫的女子，但沒有想過對方活會有所動作。

談及《再見UFO》相隔近8年再上映，又南指電影於2018年拍，2019年曾在電影節上播放，自己很開心相隔這麼多年後電影再度上演，他表示導演、監製用了五、六年時間跟律師團隊周旋，去年知道沒有問題後，如今可以見到各大院線上映，眾人的心血沒有白費。阿Sa坦言這部電影入面的UFO是代表著過去的自己，相信會發生美好事情，但成長中遇到的經歷會改變自己，但電影會喚醒返過去美好的自己，「呢部電影係一個好好嘅作品，終於可以喺啱嘅時候同大家見面。」

衛詩雅表示電影看到很多以前小時候的回憶，想起當年解剖外星人等極都未落刀的心情。她與黃又南憑電影獲得提名，二人表示很開心及鼓舞，又南更指自己對上一次獲提名已是廿年前。衛詩雅更笑謂老公識book定髮型師，又準備好當日的衣着，令她「老為安慰。」談到白色情人節，阿Sa表示未有準備怎樣與男友過。又南自言單身，衛詩雅隨即推薦周家怡，不停表示是好女仔，又列出對方的興趣，叫又南不要錯過筍盤，又南表示雙方一早已認識，非常搞笑。