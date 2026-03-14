混血肥仔出聲明跟BBO割席被指自炒魷魚 芊蕙子再有新回應

YouTuber混血肥仔去年被爆偷食公司女主持丁彥均(丁丁)。事件曝光後，丁丁發聲明指沒有介人別人婚姻，而混血肥仔則發文，稱與太太芊蕙子已簽分居協議書，但芊蕙子就表示從未收到混血肥仔或律師提交的離婚呈請，更大爆男方在於24年10月親口承認婚內出軌。 正當事件正被人淡忘之際，有網民貼出一張英國法庭公開資料，顯示一名叫TSANG TOMMY 的人，於2025年12月31日，被裁定「Assault by beating」(毆打)罪成，份屬混血肥仔及芊蕙子好友Bob叔直指事件是家暴，芊蕙子(Luby)亦有在社交平台就事件出PO作回應，坦言「公義經常遲到，但至少，它沒有缺席。」而混血肥仔主理的網上頻道BBO（Black Box Office）發聲明割席，但被網民質疑是自炒魷魚。

BBO在限時動態寫到：「BBO與曾達恩（混血肥仔、Tommy Tsang）之合作關係已正式結束，他將不再參與本頻道任何節目製作及相關工作。BBO頻道將在未來一段時間作有限度更新，直至完成相關的人事安排。感謝各位觀眾一直以來的支持與理解。」混血肥仔亦發出類似的聲明，然而混血肥仔是BBO的創辦人，不少網民笑老闆自炒魷魚。 有網民留言說：「條X街混血肥仔就係BBO老闆兼創辦人，唔好俾佢扮切割呃到，BBO = 混血肥仔曾達恩，混血肥仔曾達恩 = BBO，望周知。」更有網民發現丁彦均開設新Instagram帳戶b2.breakthebox準備復出。

至於芊蕙子亦在IG限時動態連出三則帖文，第一則是公開自己與丁丁於2024年12月4日的對話。見到丁丁起初表示大家不相識定必有所誤會，但她卻提到「冇人想承認婚姻失敗係因為自己嘅錯」並強調自己是無辜：「亦都唔知可以點樣向你證明我冇意圖去影響你哋任何嘢，我甚至冇興趣去問你哋之間嘅嘢。」 更予人理直氣壯的感覺反問芊蕙子：「你係想件事爆呀，定係唔想件事爆？你想件事爆有人譴責我哋，但又擔心爆咗之後冇咗個收入來源？呢樣嘢你哋真係要好好討論下啦。」 芊蕙子在截圖上留言指見丁丁近日想全面復出，於是特意回覆兩年前的提問︰「由當初直到現在，我唔接受任何金錢威脅去包庇任何不道德嘅行為。呢個係我對於作為母親嘅倔強同承擔！我努力生活工作，去搵自己嘅出路唔洗討論！」她亦上載兩則她到撐混血肥仔的帖文，回應為何不公開傷勢及工作情況。