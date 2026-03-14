蔡蕙琪自製葵芳look快閃葵芳站打卡 吸引市民圍觀群情洶湧感覺夢幻

憑電影《夜王》中「葵芳Franchesca」一角人氣急升的蔡蕙琪（Kay)，其角色不但引起網民二次創作，港鐵更首度聯乘電影《夜王》推出車站快閃活動，更將三個話題車站葵芳、葵興同茘景站化身成《夜王》主題打卡位，讓觀眾由大銀幕走入港鐵站，延續網上熱話。繼早前接受港鐵邀請尋找「葵芳」的故事，昨晚Kay現身葵芳站拍攝，隨即吸引不少市民圍觀，她都有求必應和大家合照：「葵芳站對我嚟講係一個好熟悉嘅車站，我之前喺葵青劇院，所以成日搭港鐵喺呢頭出入，又要劇團排練，又要趕住拍戲，成日四圍奔波，真係要爭分奪秒。」

平時打扮未被認出

昨日，葵芳站一早已經有好多fans拿着Kay的《夜王》宣傳品等葵芳出現，除了《夜王》電影fans外，還有一班鐵路迷。適逢放工時間，葵芳站聚集人群，當Kay一出場即有fans叫喚Franchesca，且舉機拍照，大讚Kay真人靚女，足見葵芳這角色瞬間已深入民心。

被問到近日人氣急升，搭港鐵時冇人認得你呀？蔡蕙琪都感到驚喜：「我平時打扮比較男仔頭、直頭髮，加上我有戴帽，所以啲人未必認得我；但今日我好開心自己精心炮製嘅『葵芳Look』可以將葵芳呢個角色再次呈現係觀眾面前。」提到今日活動群情洶湧的盛況，蔡蕙琪表示：「真係好夢幻！竟然可以聽到自己廣播嘅聲音，冇諗到自己有一日可以參與其中！所以感覺置身夢境之中！我會好好記錄今年，學識欣賞自己，同時感恩前輩嘅提攜，我希望嚟緊有更多作品，比大家睇到另一面嘅阿Kay。」