邱傲然Tiger首開個唱玩《相對濕度》 出道逾7年：搵到真係鍾意做嘅嘢(有片)

MIRROR成員邱傲然(Tiger) 將於下周五(20日)迎來首次個人演唱會，於麥花臣場館舉行《Where It Begins》演唱會。過往予人「佛系」感覺的Tiger，默默耕耘漸被看見，去年憑音樂劇《三·八》和跨年劇集《存酒人》，交出令人眼前一亮的演出。前年推出首支個人單曲《Alright》被指聲底跟謝霆鋒相似的他，今次會孭著結他rock爆舞台，在開騷前的白色情人節(14日)推出新歌《Baby One More Time》，更事先張揚會唱鄭希怡(Yumiko)的《相對濕度》，果然係虎仔出招，必有驚喜。

不可思議的幸福 出道第8年，邱傲然首次獨挑大樑，他坦言最初得知有機會開個唱，心情既緊張擔心又感幸福，「小弟其實只有4首歌(現為5首歌)，覺得很不可思議，難得有一晚可玩自己喜歡的音樂，實是好幸福。」故此演唱會命名「Where It Begins」正是想觀眾認識陪伴Tiger成長的音樂，他預告會翻唱比較久遠的流行曲，由結他老師兼好兄弟周天衡(天衡)擔任監製，以夾band形式演出，「有十幾首歌要cover，重新編曲，其實係好大工程。」翻唱歌單方面，他就透露，「《相對濕度》！呢個劇透會唔會太勁？我覺得呢首歌會幾好玩。呢首歌好party，改編玩會好正。」

Level Up 強心針 今次沒有其他兄弟傍住，Tiger不諱言有壓力，但亦深知是成長最好機會：「如果我哋完咗呢個concert，而大家又覺得台前幕後係順利成功，呢個就係會我音樂上面嘅一支強心針。原來我可以喺個台度，兩個鐘頂得住㗎喎，就係level up！但都有戰戰兢兢嘅心情，未係好實淨。」

父子把酒聽歌 Tiger曾不止一次提過，音樂上的「老靈魂」源於父親薰陶，從小已愛聽舊歌，偶爾亦會跟虎爸把酒談歌，「其實是很典型父母與子女相處，沒甚麼傾到喊住講我愛你的畫面。」兩父子都是「在心中」男人，沒有甚麼父子的金曲，但箇中的微妙連結，盡在不言中。Tiger的胞妹Kelly歌藝不錯，不時在酒廊自彈自唱，他憶述，「有晚我妺妹在酒吧唱歌，我哋一家人去睇，妹妹唱了《Sometimes When We Touch》，我感到爸爸有一種感動、感觸，感覺就是小時候我教你唱這歌，現在由你唱給我聽。」

越做越開心 由素人到成為男團成員，經歷高低起跌，Tiger直言曾感迷惘失落，「但近期目標比較明確，keep住有project做，開始搵到自己呢樣叻啲、嗰樣叻啲。都幾開心，由上年由MIRROR演唱會開始，每幾個月都有較大型project，小組演唱會、音樂劇、拍《存酒人》，個人keep住有動力繼續向前。」談到最大改變，他自覺是越來越開心，「搵到一齊開心共事嘅朋友，搵到真係鍾意做嘅嘢，譬如彈結他、拍劇，原來都幾enjoy，呢樣係最緊要，搵唔到鍾意做嘅嘢，幾叻都會唔開心，開心先可以繼續做。(呢行入面越嚟越開心？)係，更加習慣喺呢個環境度工作。」

賣關子 人生大計？ Tiger在《調教你MIRROR》被梁祖堯問到演戲和唱歌的優次時，Tiger毫不猶豫選擇演戲，如今已推出4首單曲，他又如何抉擇？「我而家覺得係無衝突，任何工作形式都係非常歡迎，例如音樂劇既要演又要唱，作為表演者，樣樣都要識。」小朋友才作選擇，why not both是虎仔現時的答案，問到是否比以前更懂得主動爭取？「都係把握機會，或者跟花姐食飯時講吓。順便賣吓關子，人生有個大計真係可以做到！」

拚䠋唔鬧交 至於不變的就是脾氣， Tiger向來性格平和，甚少憤怒，「我嘅憤怒會表達得比較佛系、頹廢啲。我會拚䠋：『一齊唔好改變囉！』，但我唔會鬧交。」那他最常鬥氣的對象是？「最常嘅鬥氣對象……公司囉。」熱愛搖樂音樂，骨子裡有種態度，他直言，「我都想忠於自己鍾意做嘅嘢，唔想呢期興乜，就整返首。而家最想做到真係一隊band，最熟悉同大家嘅記憶點都係呢樣嘢。」

《存酒人》喜獲好評 Tiger主演的劇集《存酒人》廣獲好評，被網民封為ViuTV近年最高質劇集，他自言好幸福：「好好彩先可以參與到《存酒人》呢個project，咁多個人，偏偏揀到我，好幸福，同埋台前幕後都好鍾意呢個project，大家都好有信心、好有滿足感，令人振奮！」他笑言，拍畢劇集至今，仍感到「市井酒吧」猶如真實經歷，「好犀利，電視劇可以畀到演員有咁嘅感覺。」不過，向來好杯中物的Tiger，就無意開酒吧做老闆，「唔係咁易㗎！」相信，專注演藝工作，是Tiger目前明智的決定。

採訪：Grace 攝：林俊源 髮型：Manho Li @ Hair Culturemakeup 化妝：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre 造型：J.C 服裝：YSL, ITHK, Kenzo