孫燕姿香港演唱會自爆最愛碗仔翅 陳奕迅現身控制台睇show

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會香港站昨晚(13日)於啟德主場館開鑼，首場演出全場爆滿，當晚有網民捕獲陳奕迅(Eason)現身控制台睇show，二人多年前曾在勁歌金曲頒獎禮、台灣金曲獎等盛會上多次碰頭。 久遺12年，孫燕姿再來港開唱，一連三晚降落啟德主場館，燕姿於首晚甫登場時穿上「廁所刷look」的白色毛毛裝唱出《我們的幸福》，緊接她脫下大衣，在舞蹈員陪同下唱出《超快感》、《綠光》立即炒熱全場氣氛。

全場震撼大合唱 相隔12年再來港跟樂迷相聚，孫燕姿以廣東話跟大家打招呼：「《就在日落之後》演唱會2026第一站，香港！」歌迷報以歡呼聲。燕姿繼續以廣東話說：「大家有冇掛住我？我都好掛住你哋！會唔會有啲啲肉麻？你哋鍾意係唔係？我嘅廣東話係唔係叻叻豬，你哋要唔要同我唱每一首歌？都聽得明嗎？下一首歌要唔要同我一齊唱？」燕姿唱出《我的愛》，又再一次全場大合唱。 孫燕姿全晚唱出不少經典金曲，當她換上一襲銀黑色閃亮舞台服獻唱《我不難過》時，立即帶動全場大合唱。之後，燕姿換上透視長裙，坐上兔仔飛船唱出《風箏》，她笑言坐着飛船吃了很多香港美食，她透露最愛香港的「碗仔翅」，更提大家記得加辣蘿白會更加好味。

Sammi花姐分享點滴 演唱會的互動點歌環節，現場歌迷反應熱烈，不少歌迷早有準備，寫了巨型點歌紙，燕姿特別找香港歌迷點歌，可是被選中的都是內地人，而且選擇亦十分冷門，竟然未有人點唱燕姿的初期代表作《開始懂了》，其中有帶着兩個孩子的爸爸，點了燕姿的英文歌《Someone》，她表示很開心鄭秀文曾唱出這首歌的中文版《知道的請告訴我》，之後燕姿還選唱了《同類》。 演唱會中段，播出鄭秀文(Sammi)、髮型師、排舞師及MIRROR經理人花姐的錄音，各人分享跟燕姿的情誼，最後亦播出燕姿的錄音，感謝這麼多年陪伴她的大家。演唱會上，燕姿分享了生活點滴片段，老公及一對子女都出現在片段中。她又笑言原來很多人不知她有一對子女，她透露大仔已很高，又笑言很喜歡看到子女們沾沾自喜的樣子，因為表示他們知道努力的成果，那一刻建立了自己的自信。及至encore環節，燕姿獻唱出道歌《天黑黑》，最後一更叫全場一齊唱，當唱罷《Stefanie》，燕姿讀出自己寫的一封信，回顧成為歌手的26年中的辛酸苦甜，她感謝大家亦感謝自己，最後以一曲《日落》結束今次在港的首場演唱會。