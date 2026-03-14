日本奧斯卡｜《國寶》連掃10獎成大贏家 吉澤亮封影帝獲上屆得主橫濱流星頒獎送抱

有日本奧斯卡之稱的「第49屆日本電影學院獎」頒獎禮昨日(3月13日)在東京舉行，勁收203億日圓(約9.95億日圓)、榮登史上最賣座非動畫的日本電影《國寶》共獲得17個提名，一如所料成為今屆大贏家，橫掃最佳電影、導演、男主角、劇本、美術、攝影、燈光及音樂等共10獎。

台上互相擁抱 由李相日執導的《國寶》，32歲男主角吉澤亮成功擊敗妻夫木聰、長塚京三、山田裕貴等對手大熱封帝，他從上屆影帝兼同片拍檔橫濱流星手中接過獎座，兩人在台上互相擁抱，吉澤亮分享感言時表示生涯中不會忘記這個時刻，並稱：「多得喊我名字並頒獎給我的橫濱流星，一同跨越艱辛的排練時間，若沒有他，我便演不了『喜久雄』，也不會站在這個台上，對我及電影而言也是偉大的存在。」

倍賞千惠子封后感謝木村 頒獎禮一如以往星光熠熠，多位女神亦有出席盛會，計有長澤正美、北川景子、吉岡里帆及廣瀨鈴等；今年元旦閃婚的長澤正美，穿了白色長裙亮相，她憑驚慄片《詭娃娃》角逐最佳女主角，可惜無緣封后，最佳女主角最後由《東京的士：回憶里程》的老牌女星倍賞千惠子奪得，今次是倍賞相隔45年第三度獲得日本奥斯卡影后，她領獎時，感謝片中扮演的士司機的好拍檔木村拓哉，倍賞千惠子稱：「與他有很多在的士車廂中的對手戲，從倒後鏡倒照出他的雙眼十分迷人，令我獲得力量。」至於最佳男、女配角分別是佐藤二朗與森田望智。《鬼滅之刃劇場版無限城篇》亦奪兩獎，包括最佳動畫。另外，港產片《九龍城寨之圍城》失落最佳外語片，由《教宗選戰》(Conclave)獲得殊榮。