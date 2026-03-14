正義女神｜許紹雄遺作3.30首播 佘詩曼「法官女王」全新造型夠霸氣

由佘詩曼主演的全新律政劇《正義女神》，將由3月30日起，逢周一至周五晚翡翠台8點半時段播出。無綫及優酷日前分別釋出《正義女神》香港及內地版本的首發宣傳預告；無綫官網亦陸續發布劇集宣傳海報，並於昨日（13日）公布了9大主演人物介紹海報，分別是飾演前高等法院暫委法官／現少年法庭裁判官言惠知（又名言官）的佘詩曼，律政司副刑事檢控專員邱光正譚耀文，資深大律師高淑樺的陳煒、裁判法院裁判官鄭邵文的周嘉洛、裁判法院主任裁判官洪思義的許紹雄、當值律師程睿燊的馬貫東、感化官鄭邵玲的蔣祖曼、檢控官林雅晴的戴祖儀及重案組督察何偉迪的黃庭鋒。
《正義女神》劇情講述高等法院暫委法官言惠知正值事業高峰，卻在審理一宗少年天台殺人案時，發覺真相或不如表面般簡單。案件完結後，言官放棄大好前途，由高等法院主動申請降職擔任少年法庭裁判官。面對一宗又一宗嚴重的少年案件，言官為探求真相不惜一切，並因獨行獨斷的行為引發同儕們不滿。
與陳煒鬧交戲火藥味濃
觀乎香港及內地首發宣傳片，分別以法官、裁判官及高冷女強人等不同造型亮相的阿佘，無論是毅然摘掉戴在頭上的法官假髮、或是威嚴十足的一聲「開庭」、或是以極凌厲眼神審問少年犯，都釋出了極大的「戲場」，配以阿佘獨有的霸氣，單單幾個鏡頭已劇力萬鈞。以言惠知作為主軸的《正義女神》，首發宣傳片中加插了不少言惠知的心聲：「我犯嘅錯，就由我去承擔，要阻止下一個惡魔少年嘅出現，就要由源頭著手」、「連我自己都冇諗過，我會喺人生最巔峰，最值得慶祝嘅時候，做出一個咁重要嘅決定」、「法庭係搵真相嘅地方，我知我自己做緊咩，係啱嘅，咁就得喇」、「我個庭有我嘅規矩」、「我唔想係我親手放咗個犯」、「既然父母唔教，就由法庭幫你教」、「我唔會俾啲細路有機會，製造更多悲劇」，短短數句已清晰交代了言惠知的超強大信念、正義感、使命感、內心掙扎以及在劇中所面對的困境，亦帶出了劇集所想主力探討的意義。
除了內心POV，首發宣傳片還展現了多個阿佘與少年犯、以及在劇中經常與阿佘處於對立的陳煒的對峙場面；片段所見，陳煒與阿佘短短數句對白，已摒發出濃濃的火藥味，戲魅逼人。對於阿佘繼《新聞女王》Man姐後，再有霸氣智慧人情味正義感兼而有之的角色推出，網民自然萬分期待，並期待言官會成為阿佘又一經典。
譚耀文20年後再拍無綫劇
除了「四屆視后」阿佘誓成焦點，《正義女神》的其他主要演員亦引發了高度關注及期待值。當中已有超過20年沒有接拍無綫劇集的譚耀文，在劇中飾演律政司副刑事檢控專員邱光正的同時，還飾演與阿佘時而矛盾、時而合拍的職場對手兼前夫，這次是二人繼《無名天份3D》後再度合作，自然更受矚目。
《正義女神》亦是好戲之人許紹雄演藝生涯最後一部作品，在劇中飾演契女佘詩曼上司並有大量對手戲，二人亦師亦友、不時互相啟發的關係，令人極之動容。觀乎首發預告片，許紹雄多次展現招牌親切笑容，難怪網民紛紛留言表示緬懷：「還是熟悉的BenZ雄」、「見到佢就覺得自己爸爸一樣」、「好驚自己睇到佢出場就喊，好掛住佢」、「會認真欣賞佢最後一部作品」。