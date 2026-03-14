正義女神｜許紹雄遺作3.30首播 佘詩曼「法官女王」全新造型夠霸氣

由佘詩曼主演的全新律政劇《正義女神》，將由3月30日起，逢周一至周五晚翡翠台8點半時段播出。無綫及優酷日前分別釋出《正義女神》香港及內地版本的首發宣傳預告；無綫官網亦陸續發布劇集宣傳海報，並於昨日（13日）公布了9大主演人物介紹海報，分別是飾演前高等法院暫委法官／現少年法庭裁判官言惠知（又名言官）的佘詩曼，律政司副刑事檢控專員邱光正譚耀文，資深大律師高淑樺的陳煒、裁判法院裁判官鄭邵文的周嘉洛、裁判法院主任裁判官洪思義的許紹雄、當值律師程睿燊的馬貫東、感化官鄭邵玲的蔣祖曼、檢控官林雅晴的戴祖儀及重案組督察何偉迪的黃庭鋒。

《正義女神》劇情講述高等法院暫委法官言惠知正值事業高峰，卻在審理一宗少年天台殺人案時，發覺真相或不如表面般簡單。案件完結後，言官放棄大好前途，由高等法院主動申請降職擔任少年法庭裁判官。面對一宗又一宗嚴重的少年案件，言官為探求真相不惜一切，並因獨行獨斷的行為引發同儕們不滿。

與陳煒鬧交戲火藥味濃

觀乎香港及內地首發宣傳片，分別以法官、裁判官及高冷女強人等不同造型亮相的阿佘，無論是毅然摘掉戴在頭上的法官假髮、或是威嚴十足的一聲「開庭」、或是以極凌厲眼神審問少年犯，都釋出了極大的「戲場」，配以阿佘獨有的霸氣，單單幾個鏡頭已劇力萬鈞。以言惠知作為主軸的《正義女神》，首發宣傳片中加插了不少言惠知的心聲：「我犯嘅錯，就由我去承擔，要阻止下一個惡魔少年嘅出現，就要由源頭著手」、「連我自己都冇諗過，我會喺人生最巔峰，最值得慶祝嘅時候，做出一個咁重要嘅決定」、「法庭係搵真相嘅地方，我知我自己做緊咩，係啱嘅，咁就得喇」、「我個庭有我嘅規矩」、「我唔想係我親手放咗個犯」、「既然父母唔教，就由法庭幫你教」、「我唔會俾啲細路有機會，製造更多悲劇」，短短數句已清晰交代了言惠知的超強大信念、正義感、使命感、內心掙扎以及在劇中所面對的困境，亦帶出了劇集所想主力探討的意義。