中年好聲音4｜車婉婉指蒙面歌手保密功夫做到足 預告決賽場地唔喺電視城

車婉婉昨日（13日）出席《博愛歡樂傳萬家》記招，她表示沒想過大會邀請她唱歌，回想自己做新人的時候，已為博愛表現，最初跟同期的陳奕迅、鄭中基等一齊排練，印象深刻。日前她跟黃日華頭貼頭影合照，更自爆一出道就已經認識對方。 她說：「因為我係明星足球隊嘅第一代啦啦隊，嗰時我係最細個，有志偉、校長、叻過、靖哥哥（黃日華），呢啲全部都係以前細細個喺電視先見到嘅人，嗰時就為咗佢哋做啦啦隊！當日我唔知道劉洋會請邊個，見到靖哥哥喺門口，佢係睇住我大，因為大家識，得太耐，一見到就即刻攬住影合照，好開心！之後再俾黑妹仔拉上台，一齊合唱！嗰晚已經好開心，因為劉洋生日，再加埋童真哥哥一齊，就非常之興奮！」

蒙面歌手保密做到足 她透露《中年好聲音4》已經泊到去18強，呼籲大家要密切留意，會有很多意想不到的畫面發生。對於一眾蒙面歌手，婉婉表示自己事完全不知道他們的真身，「監製刻意唔俾我知道係邊個，如果我知，驚我露餡！佢就要我同觀眾一齊知，先至會有一齊驚嚇嘅感覺！我係完全唔知，事後先知原來我同企鵝人周志康曾經合作過！我自己一直都有個心願，同高層建議開一個明星版嘅《中年好聲音》，我覺得公司嘅同事又唔可以參加，我覺得就好慘！點知嚟到《中4》終於有機會！」

問到《中年好聲音4》總決賽在哪裡舉行，她表示不在電視城，「個節目會做到暑假，有咁好選手、有咁好嘅場地，final一定係好好睇！而且依家錄影廠都坐好多排凳，大家真係要部署下。」