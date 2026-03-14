黃建東被笑爭港姐未參加 與佘詩曼演法官見證視后威力

黃建東、陳庭欣（Toby）連同阮浩棕、陳懿德一齊出席《博愛歡樂傳萬家》記招，四人將會擔任司儀。他說：「好開心今年大會繼續喜用我做司儀，自己都有參加《中年好聲4》，發現都係做司儀比較適合自己。自己其實鍾意唱歌嘅，但係啲參賽者真係好勁！」 他直言非常開心可以加入《中年好聲音4》這個大家庭，早前也跟他們一齊到廣州遊玩。他坦言當年透過參加香港先生已入行，但同期的人都已經不在這個圈子內，自己一直非常羨慕其他藝人可能有藝訓班同學、歌唱比賽同期，如今終於有一個團體跟自己有關。

被笑爭港姐未參加 他自言很喜歡音樂，自己在空閒的時間也會寫下歌，他坦言參加原因是見到難得開放給藝人參與。他說：「我覺得人生唔好怕輸，要接受挑戰，明知自己唔會贏，但係喺過程當中我會學識好多嘢！令到自己會有好大嘅躍進，同埋識到好多新嘅朋友，參加只會有利係無弊嘅！」 對於有網民指他每逢公司的比賽都會見到黃建東，笑他只餘香港小姐沒有參與，他笑謂身邊的朋友下是這樣笑他，「公司大大小小嘅節目，我可以報名嘅都會參加，如果之後有魔音男團我都會報名，其實都係想增加一個比觀眾認識我嘅機會，所以參加所有比賽都係值得嘅！希望大家唔好嫌棄我！」

與佘詩曼演法官 他透露稍後將會幫忙宣傳佘詩曼主演的《正義女神》，他提起拍攝此片時，自己減了三十多磅，被阿佘指太瘦：「阿佘就話我塊面太凹，佢叫我唔好就個身，要就塊面，因為太好上鏡唔好睇！」自己現時也不會特別戒口。他稱今次在戲中演法官，與阿佘是同事，也是從影以來首次扮演成熟的角色，自己很開心可以跟佘詩曼合作，因為對方是他的偶像，在現場見識到她的功力。他說：「好犀利！我見到佢喺現場好專注，未埋位嘅時候有幾投入個角色，自己都唔敢亂咁同佢打牙骹，大家都好用心去做。無論拍幾多次都好，佢都係咁連戲，都係咁出色，好多嘢可以同佢學習！佢做Man姐好出色，佢喺《正義女神》會俾大家睇到一個全新嘅佘詩曼！」