洛杉磯直擊｜訪問奧斯卡總監預告頒獎禮內容 獲FBI加強保安防伊朗恐襲

在2025年加州曾發生大火災，對各行各業和整個社會帶來很大的挑戰，十分之慶幸荷李活和國際級的藝術創作者均為觀眾們帶來很多歡樂和有質素的作品，令大家能在今年奧斯卡頒獎典禮上讓大家去慶祝。「我認為2025年的大火災令很多人流離失所；包括我的創作隊伍和朋友們，但經過困難的時候，大家依然努力和團結，今年的電影題材的確是包羅萬有和充滿活力的一年，所以今年我們會以人性作為主題去創作一個美好和正面節目給大家去欣賞。」Conan也表示每天世界所發生的新聞發生得很快，前兩星期所寫的台詞已不合時，幸好行政總監Raj Kapoor和Katy Mullen提供到行內頂級的劇作家們一起努力，每天不停地更新內容。奧斯卡大會也表示今年會特別注意來賓和粉絲的安全，因為現時美國正在攻打伊朗的戰爭，可能有恐怖分子會襲擊在加州舉行的大型活動，跟FBI和洛杉磯警方合作將為盛會加強保安，希望大家能感到安全和充份欣賞到當晚的儀式。據指，FBI表示近期接獲情報，伊朗可能將於美國外海，從不明船上利用無人機發動突襲，目標可能在加州，然而FBI也補充，目前沒有任何恐襲跡象。

增Kpop獵魔女團環節

今年兩部入圍作《罪人》(Sinners)、《Kpop獵魔女團》(KPop Demon Hunters）均被提名多項殊榮，內容帶有很多歌舞情節，行政總監Raj Kapoor和Katy Mullen均表示會特別為這兩部電影在舞台上創作歌舞安排。「因為這兩部電影均利用到音樂和歌曲去告訴大家一個故事，而且這兩片也表現到不同的文化背景和民間故事。Ejae、Audrey Nuna及Rei Ami也會為大家唱岀主題曲《Golden》！」Raj說。

排舞師Mandy Moore也十分之繁忙，她表示由挑選舞蹈員，揀服飾和不停地去彩排才能夠達到理想的效果。負責舞台設計的Misty Buckley也花上不少心思去設計一個有機形式和有架構的大自然為主題的舞台，也用上真的大樹，希望透過燈光的照射得到一個大自然和人類接觸的美妙效果。除了有「KPop Demon Huntersj和「Sinners」的表演之外，還有《最爆伴娘團》(Bridesmaids)和Marvel Superheroes的團員表演，觀眾們絕不能錯過。