黎展峯親解25＋英皇官方照AI之謎 預告演出會有crossover環節

黎展峯（Andy)昨日（13日）出席《博愛歡樂傳萬家》記招，由於早前他以粵劇「駙馬」look拍節目，問到屆時是否唱大戲，他表示不是，會唱剛推出的新歌《我需要哭》。他表示那一次拍攝讓他接觸粵劇，了解粵劇文化，更初試大氣中踩台板。他說：「其實有好多背後嘅嘢，我哋係唔知，就好似我哋表演咁，其實有好多血汗喺度。」

演出陣容勁過公司團拜 談及《25+ 英皇群星演唱會》，他表示屆時有很多朋友仔一齊表演，自己也會有合唱環節。他說：「我入咗公司五年，第一次同大家一齊慶祝公司生日，我自己都好期待到時會有乜嘢Crossover，同BB師兄師姐合作！希望借住呢個表演令大家認識到公司新生代。」問到屆時英皇是否傾巢而出，他說：「陣容係勁過去老闆屋企拜年！因為去老闆度拜年，有啲人會因為工作喺身，所以唔會係全部人見晒，嗰一日仲會有見證住英皇成長，記人一齊嚟！係好宏大！」

唔係AI 對於有網友指官方照片只是AI而成，Andy說：「AI係會令到人哋好靚，而家大家覺得我哋好靚好似AI咁樣，亦都代表着成個團隊係好勁！但係呢一個唔係AI，因為我係親身去現場影，我係第一第一日，第一個去影，我去到現場見到個製作陣容真係嚇親！呢一個係攝影師嘅心血結晶，藝術係有人會唔鍾意，其實無分對與錯，最緊要大家享受成個過程！」對於是誰決定擺甚麼的甫士，他說：「係自己同埋攝影師一齊討論出嚟嘅，因為都想俾大家睇到我哋唔同嘅面向，唔係簡簡單單咁企喺度影相，都希望展現到自己嘅特質！」

對於海報設計，有人批評難以找到相關藝人，但他就覺得每個公仔都很有代表性。他說：「大家見到個太空人就係我，因為上年推出《宇宙煙火》代表性高啲，呢一首作品令大家認識到係我，係一件好成功嘅事，好感恩由上年去到依家，一見到個公仔會諗起《宇宙煙火》呢首歌。」