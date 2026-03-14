穿PRADA的惡魔2｜最新海報霸氣登場 推爆谷手袋瘋狂洗版

殿堂級時尚電影《穿PRADA的惡魔2》(The Devil Wears Prada 2)將於4月30日回歸大銀幕，近日公開全新霸氣宣傳海報。美國方面，電影公司宣布提前開放預售，更順勢推出超吸睛「時尚」周邊產品，包括爆谷手袋、限量版太陽眼鏡、保溫杯及匙扣等。甫公布即在網絡掀起熱議，影迷爭相搶購戲票，一夜間整個社交平台充斥著紅色手袋。 首集電影於2006年上映，引爆全球高級時尚熱潮，收獲3.26億美元票房之餘，女主角梅麗史翠普（Meryl Streep）更獲封金球獎影后（音樂及喜劇類）。而作品不但創下現象級話題，更成功奠定其不朽經典地位 。《穿PRADA的惡魔2》由宣布開鏡到拍攝期間，已引發一眾粉絲在紐約及米蘭街頭追星。

超模紅星加盟 《穿PRADA的惡魔2》以原班人馬載譽歸來，除了導演大衛法蘭高（David Frankel）、編劇雅蓮麥肯拿再度聯手，戲中最重要的三大女主角梅麗史翠普、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、艾美莉賓特（Emily Blunt）亦會華麗回歸，再度展惡鬥！而除了上集的史丹利杜茨（Stanley Tucci）都會參演外，新加入的演員還有華裔女星劉玉玲（ Lucy Liu）、《天能》（Tenet）男星堅尼夫班納（Kenneth Branagh）及大熱美劇《性愛自修室》（Sex Education）施蒙艾絲莉（Simone Ashley），加上一眾人氣爆燈的名人、超模客串其中，令人期待。