臥底嬌娃｜拍住關禮傑演夫妻錫足4次 邵美琪主動提出加咀戲夠專業

《臥底嬌娃》逢周一至周五晚正於翡翠台播出，劇集主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等，昨晚（13日）一集《臥底嬌娃》，其中一個焦點劇情落在關禮傑飾演的劉彪身上。為報當年一刀之仇，靜候多年的劉彪終吼準機會將白學年（白彪飾）踢出四聯商會，並令自己得以重返四聯。另邊廂，表面與太太卡邦尼（邵美琪飾）恩愛爆燈的劉彪，實則與秘書Flora（姚嘉妮飾）過從甚密，二人更公然在office眉來眼去！

放閃度不輸小情侶 為了突顯劉彪與卡邦妮的恩愛度，令劉彪出軌事件更有震撼性，關禮傑與邵美琪雖然只現身了10集左右，但前後已嘴對嘴Kiss了至少4次，放閃度不輸熱戀小情侶。談到Kiss戲，關禮傑接受官方訪問時透露是Maggie主動提出Kiss Kiss，並大讚對方專業：「監製要求我哋一出場就俾人感覺好相愛，我同Maggie就朝住呢個方向去諗點演，拖手定攬呢？然後Maggie就忽然提議不如我哋Kiss Kiss吖，其實（原本）我都想咁講，但如果我講出嚟，就好似有啲尷尬，難得Maggie好豁達先開口；我好欣賞佢呢樣嘢，佢好敬業。」

向來以「靚佬」見稱的關禮傑，是次飾演疑似全劇Big Boss的劉彪相當有層次，一般情況下，劉彪都是笑面迎人、狀甚友善；對著妻子邦妮及女兒寶儀（鍾柔美飾），劉彪體貼入微又溫柔；對著私生子索柏（吳子冲飾）和情敵兼仇人白學年，劉彪暴躁又浮誇。昨晚一集，劉彪KO白學年後，在西裝店扭腰舉手搞爛Gag大跳「開襠舞」一幕，關禮傑無論舞姿及表情均「喜勁」十足，相當impressive。

劇透與邵美琪反目 其實關禮傑已非首次飾演搞笑壞人，當年他憑《鬼同你OT》的反派李昂立一角，奠定了「喜劇壞人」的地位。談到再演帶有喜感的反派角色，關禮傑指今次演反派與以往有分別，透露自己喜歡每次都接觸不同角色之餘，並劇透指劉彪稍後會與邦尼反目：「我今次會演得實在啲，因為呢個角色其實係面對咗好多唔開心同壓力，而形成咗最後佢同Maggie反目嘅，大家睇落去就會知道喇。通常我接戲都係角色同以前唔同我先接，因為想有個挑戰性。最開心其實係見番Maggie，大家老拍檔，變咗拍劇時有聚舊嘅感覺，大家拍得好開心。 」

昨晚另一焦點劇情，是驚揭疑遭殺害的嘉盈（李海銅飾）的神秘男友原來正是潘奕風（馬貫東飾）。據知，下周播出的第16集，將大篇幅交代奕風與嘉盈的戀愛故事，以及奕風不為人知的家庭背景，感人之餘亦峰迴路轉。