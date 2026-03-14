陳凱琳獲鄭嘉穎鼓勵參加《浪姐7》 祝福蔡思貝發展更好

陳凱琳（Grace）以「笑容大使」出席牙膏品牌活動，在活動上大方分享其獨門的口腔護理心得，更與香港牙醫學會之專業代表進行深度交流，共同解構牙周健康與全身防護之間的緊密關係。活動上，Grace 透露由於演藝工作需要經常面對鏡頭，牙齒與牙周的健康狀態一直是她展現自信笑容的核心來源。作為家庭的守護者，Grace亦在現場感性地分享她的育兒與家庭護理經。她認為守護家人的全身健康，其實要由「源頭」做起。對於她來說，一支專業的牙膏、細心照顧好牙齦，這種看似微小的日常習慣，其實是對全家人一份最長遠、最窩心、亦是最值得的健康投資。

外間有傳陳凱琳將會參與內地綜藝節目《浪姐7》，成為唯一一位香港女藝人參與，她表示有收到邀請，但仍在考慮當中，現正處於商討細節階段。鄭嘉穎曾參與類似的節目，她透露老公非常鼓勵她應該趁年輕多作不同嘗試，也有分享當年他參加節目的心得同經驗，只是擔心她是否承受到不同聲音。

由於參加節目的藝人要唱歌跳舞，她表示若成事對她來說是很大挑戰，但自己會花時間練習，自覺不是魔音。她表示自己唱英文歌比較有信心，幸好老公識唱歌可以問他意見。談到與她同屆的港姐亞軍蔡思貝宣布離巢，她表示二人間中有聯絡傾一兩句，相信大家都好奇對方未來的動向，也祝福她可以找到想走的路，未來發展更好。