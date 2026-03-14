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娛樂
出版：2026-Mar-14 23:57
更新：2026-Mar-14 23:57

柳應廷Jer保證個唱Part2有新編排：唔會照板煮碗 自爆邀天花板嘉賓(有片)

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MIRROR成員柳應廷(Jer)今日下午現身青衣為第二張個人專輯《KINTSUGI》舉行簽唱會，fans塞爆3層商場，場面墟冚。簽唱會上，Jer為即場獻唱專輯中的兩首歌曲《記憶倒行》和《今繼》，其間跟粉絲在台上玩遊戲，更有男fans撐著拐杖上台，非常到場支持，Jer更鬼馬地「欺凌」擔任司儀的旁白君(文卓森)，場面爆笑。Jer將於5月舉行的個唱Part 2《Jer Lau "The Shade of Breathing" Live 2026》，他保證歌單和舞台設計都會有所更改，預告將邀再創天花板新高的嘉賓。另外，在簽唱會開始前，日前於《再見UFO》宣傳活動上，指罵黃文南和衛詩雅並擲水樽的女子，在場外徘徊，商場人員即時跟進處理，報警備案，而簽唱會亦順利進行，Jer受訪時回應：「其實我唔知有呢件事，大家講先知，依家都非常順利，大家都在開心氣氛下等簽名。」

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逼旁白君開金口唱歌

簽唱會上，Jer 與現場的fans玩了兩個互動遊戲。首個遊戲「大人唱歌」考驗柳柳粉對Jer 歌曲的熟悉程度，fans需要跟著音樂演唱Jer的歌曲，其間音樂會突然停止，fans 仍要繼續演唱。4位參加者都非常熟悉Jer的歌，順利過關，反而旁白君被Jer哥「欺凌」，逼他開金口唱歌，搞到旁白急急求救，全場爆笑。隨後，在第二個遊戲「記憶順行」，fans需要以口述形式，講述答案讓Jer競猜歌名，旁白君認真講解，冷不防Jer一語道破：「即係大電視啦。」要旁白君要再三更正。遊戲結束後，獲勝的粉絲還獲得了與Jer 拍攝即影即有合照的特別機會，這一瞬間讓每位粉絲都感到無比珍貴與難得。

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先專注個唱 再拍電影

柳應廷去年尾舉行的《Jer Lau "The Shape of Breathing" Live 2025》，廣獲好評，現成功集氣開part 2，Jer在台上表明，「大家熟悉我係唔會照板煮碗，好多歌都會改，連演唱會名亦由Shape嘅P字變成Shade，舞台設計同歌單都有少少變化，入過場嘅你哋(在場fans)都一定會好surprise。」Jer受訪時進一步解釋：「我喺之前(演唱會)唱人哋嘅歌，一定會唔一樣，rundown會加返今年出嘅歌，令製作更好，呢個2.0版係再修正，更好睇嘅show。」他表示舞台設計都會完全不一樣，若已看過上次版本，令次也可當全新的演唱會，問到會否補回完整版的《約齊靈魂在墳墓開生日派對》開場歌舞，他就籲大家入場，保證有驚喜。至於嘉賓方面，Jer揚言已有構思，「非常之surprise，如果真係請到我心目中嘅list，嘩！我個口會跌咗落地下，(又再創天花板新高？)可以係咁講。」早前他往冰島拍張蚊首次執導電影《不得不好死》，尚有香港部分未拍攝，Jer表示暫時會全力籌備演唱會，待完成Part 2才繼續拍攝。至於「舞王柳」可會在台上獻技，他笑言可考慮，又指平時MIRROR演出已可看他跳舞。

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親解創作構思 承諾以歌聲作後盾

向來鍾情於黑膠唱片的柳應廷直言，今次專輯推出CD和兩個版本，有點自肥，笑問，「有冇內買晒兩隻碟？好無聽？」全場fans尖叫答好。他送上專輯中最喜歡的歌曲《記憶倒行》前，認真表示，「《KINTSUGI》喺上年嘅心路歷程，唔同朋友俾我嘅話事，人生經歷唔同階段，最後面對自己帶來嘅成長。」唱畢，他首次披露專輯的概念構思，「有次跟小克和專輯的designer Jerry和小克開會，Jerry話小克隻金繼碗未攞走，我個心即刻叮咗一聲吓，覺得個idea幾好，金繼(KINTSUGI)係將一隻爛咗嘅陶瓷，全新修整，留低金色裂纄，賦與新嘅生命，我覺得幾好。上張Ablum《I am the I》嘅主題都係日本文化，係講枯山水，今次都係日本文化。」不過，事後小克在IG限時動態修正，笑指藝人太多事情處理，有碗話碟，有碟話碗，「我邊有『碗』暫放喺Jerry's studio度？係「碟」《I am the I》嘅黑膠碟，當日Jerry話學緊金繼，大家吹吓吹吓就話不如album title叫『金繼』。」

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他認為很多事情視乎觀點與角度，「有好多人經歷唔開心嘅事情，令到自己粉碎，但從另一個角度去睇，將碎片重整，好似今次金繼咁去修補，其實可以灌溉自己嘅生命。可能我比較樂觀，我視呢啲碎片為幫自己，今時今日行到呢個moment嘅力量，或者係塑造依家自己嘅經歷，所以我都嘅珍惜嗰啲經歷。」他唱《今繼》前，特地趁白色情人節向柳柳粉「示愛」：「只要我繼續喺度唱到歌，就會繼續唱歌俾你哋聽，做你哋嘅support，希望你哋可以繼續有力量行落去！」

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《夜空的呼喚》不上串流

今次是Jer第二次專輯簽名會，上次是在藝術畫廊舉行展覽，今次在商場舉行，氣氛熱鬧好開心，他直言：「我覺得我嘅歌要現場聽，感受會大啲。」黑膠版本限量印刷1120張，正好11月20日日是他本生日，每張黑膠都有序號，Jer笑言已私收藏了1號及1120號。黑膠版更額外收錄一首《夜空的呼喚》，他形容是「儲咗兩年」的作品，「從《Dear Children》開始，已經好想做一首全accapella嘅歌，今次終於可喺演唱會(上次)前趕到，全首歌無任何樂器，只係得人聲，配樂聲全部都係我、Justin陳樂同埋Moon Tang，我覺得要俾掌聲自己。」《夜空的呼喚》由《全民造星II》B4組員陳樂作曲、小克填詞、Moon Tang合唱，他指陳樂擅長編和音，兩年前交小克填詞已定好主題，「歌詞內容好啱上次演唱會，擺喺演唱會間場疏理到自己唔同嘅情緒。」Jer受訪被問到此歌會否上串流平台，他答道：「Hidden Track唔係咁容易可以喺平台聽到，要聽黑膠先有佢嘅意義。」《KINTSUGI》專輯的精美，暗藏很多彩蛋，他感激團隊肯陪他一齊癲，「有部分係我自己創作，當然Jimmy好厲害，Jimmy嘅印刷，幫我諗咗好心思，點藏喺黑膠，亦都有designer Jerry用咗好多時間幫我做到隻碟咁靚，每件藝術品背後，多得一班好黐線嘅人，先可以成就到。」

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見面會扮花俾fans灑水？

日前邱士縉(Stanley)訪問時笑言，會在MIRO見面會灑水送花環，Jer聞言即笑言，「咁我扮花，(俾fans灑水？)吓？俾fans灑水？其實我仲未知個主題，唔知係咪要扮朵花出嚟，幾好笑，好似幼稚園，我試過扮我是壼肥又矮，扮樹扮花都試過。」

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