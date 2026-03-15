七師傅援助張致恒高達6位數 著Steven申請綜援公屋諸多藉口

七仙羽（七師傅）及老公 Gerald（阿龍）昨日到尖沙咀出席全新貓Cafe「貓金波」日式居酒屋開幕式，多位貓店長一齊現身，七師傅與阿龍各自抱起兩隻貓店長拍照，七師傅當放下最小的貓店長時，貓貓似是不捨得她，抓住她不放。七師傅指貓貓是很有靈性的動物，會親近磁場好、善良的人。她表示自己也有養貓，並會為牠們改跟菩薩有關的名字。

聲稱小朋友只能食指定奶粉 早前七師傅晒出跟張致恒的合照，更在網上節目提到自己有支援對方一家，她受訪時直認不諱，並指不論是金錢上還是物資上都已支援了一段長時間。她稱在一次拍節目時認識到Steven，對方其後表示有困難，她擔憂4位小朋友的成長，所以給予不同形式的支援。 她指Steven表示家中的小朋友有特殊情況，需要買貴價奶粉，自己心痛小朋友，所以著他到跟自己有合作的藥粉拎。「我有問佢，啲奶粉可唔可以問廣告商拎，佢話冇。同埋佢話啲小朋友好大食，又有特殊需要，所以就要食指定嘅奶粉，好貴一罐。（點解佢唔問社企尋求協助？）佢話啲小朋友只會食指定牌子嘅奶粉，如果唔係，佢啲小朋友食完唔得，一定要指定嘅。同埋我又唔得閒幫佢買，佢想買啲乜嘢，就直接去嗰間嗰間藥房攞，咁嗰間舖頭就會同我講佢拎咗啲乜嘢，之後埋單。」談到他的小朋友當中很多都已經大個，奶粉量需求應該不大，七師傅指Steven向其表示小朋友只會食奶粉，自己也沒有深究太多。

支援高達6位數 七師傅提到Steven現時從事運輸業，向她表示日日要行唐樓，工作收入只靠小費，難以應付這麼大的開支。她說：「佢話份工係靠小費嘅，好多時啲人都唔俾小費，有時啲人只係比$20仲要幾個人分，佢一日小費又唔係好多，佢又要交租、養小朋友、交雜費。（每次問你拎幾多？）每次俾佢嘅金額都係幾百、幾千蚊、萬幾都試過，總數肯定有六位數。佢都好困難，唔係冇做嘢，係能力有限，同埋佢又冇積蓄，佢嘅錢可能拎去交租、買其他嘢，所以長期佢都唔夠錢用。」

每次應急金額不同 據了解，Steven向七師傅表示「應急」的次數非常頻繁，金額每次都不少。她直言有時過萬也有試過：「有時佢冇錢交租，我都會幫佢交嘅。通常係好急需我先至會幫佢，我都有問佢點解要攞呢啲錢，解釋得通，同埋真係急需就會俾佢。」她坦言身邊很多朋友勸喻她不要理會Steven，「好多人都話我縱容佢，我自己分析過，我覺得我唔係縱容佢，佢真係有嘢做，佢真係好勤力，由朝早做到晚，同埋佢每日都要行唐樓搬啲貨，佢係靠小費生存。」問到為何Steven不在地盤工作，她稱對方曾解釋停工所以沒有工作。

申請援助諸多藉口 搵到會否考慮閂水喉，七師傅說：「我有同佢講申請公屋、綜援，佢就會話唔係即刻可以攞到，又話一個人唔係攞到好多錢。我唔清楚申請綜援可以攞到幾多錢，其實佢只要申請到公屋，佢個壓力就冇咁大！大家應該覺得我應該點樣幫佢呢？好多人都叫我唔好幫佢，日日係咁鬧我，我有時都覺得好煩惱！」

同場加映貓店長照：