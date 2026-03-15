尋秦記｜票房直逼9700萬 古天樂宣萱謝票喜見3歲小秦王 不排除拍「龍芳CP」外傳

電影《尋秦記》上映至今逾兩個半月，港澳累計票房已達直逼9,700萬(截至3月14日$96,891,344)，為答謝觀眾支持。「龍芳CP」古天樂和宣萱昨日再次聯手謝票，週末兩天的「龍芳CP謝票場」，3分鐘內售罄。昨日的謝票場猶如fan club聚會。兩人對答風趣，宣萱更充當fans攝影師給古仔的fans與偶像拍片，全場充滿歡樂氣氛。不少fans是小朋友，跟家長一同前來追星，其中有一位小孩更打扮成小秦王，非常搶鏡。向來喜歡小孩子的古天樂，在現場挑選觀眾玩遊戲送紀念品環節時，立即選上小秦王，更上前抱他到台前答問題，場面溫馨，引來不少fans的艷羨目光。

對於電影上映至今已一段日子，但電影仍深受觀眾歡迎，持續入場支持。萱萱和古仔也感激的說：「好開心啦 ，我們趁有時間連續兩天謝票，當中不少fans由去年12月尾上映到現在，也看了不下數次以上，真的非常捧場，更有從世界各地而來支持我們，又要搭飛機又要book酒店，真的不容易！面對着這班fans，你會看得出他們自播出劇集《尋秦記》廿幾年來，仍喜歡和投入這個故事 ，跟自己一起成長，這份支持也很難得。」

感受觀眾熱情

古天樂深深感受到觀眾那份熱情，尤其有家長把自己小孩打扮成小秦王，他讚賞的說：「雖然這位三歲小秦王未必知道我和宣萱，或秦王是誰？但他的家長願意花上這份心思來支持，讓我感到份外開心。」

至於觀眾特別喜愛龍芳這對CP，會否打算拍攝「CP」外傳？在網上延續這份氣氛？古仔不置可否的說：「這個世界什麼事都可能發生，或許可以考慮一下！」