PER SE因去年大火有感而發 新歌《穿梭》拍放閃MV考喊功

PER SE新作《穿梭》繼續由兩人親自作曲，邀來與他們曾多次合作的鍾說填詞。

PER SE為樂迷帶來新作《穿梭》，是次新歌繼續由PER SE兩人親自作曲，邀來與他們曾多次合作的鍾說(鍾雪瑩)填詞，望歌曲可以這個春天陪伴樂迷，再慢慢解開心結；是次MV更由本尊出演，多場「喊戲」考驗演技。 提樂迷先處理情緒 《穿梭》旋律輕快且具punk的元素，令歌曲本身給人正面的第一印象。可事實卻與此相反，PER SE今次特意以音樂上的歡愉錯覺，配合歌詞中的悲慘故事。Stephen指除與自己音樂愛好有關，亦因他認為以快歌演繹悲傷情感，能與現實人生更緊扣：「就好似我哋現實有好多失去咗嘅人同事，但都要繼續保持一種好 positive 、一切正常嘅心態去面對生活咁。」二人期望這種反差，能喚醒同樣現實中強裝堅強的人好好面對內心埋藏已久的問題。

PER SE兩人定好主題當下便想到曾多次合作的鍾說為《穿梭》填詞。

鍾說成首選詞人 今次作品以不同人際關係中，留下來的人的視點出發，講述在面對失去對方的寒冬後，便要馬上迎接春天被迫重新出發的情感。PER SE解釋這個主題時，坦言是因去年末的大火事件，看到無數人頓失家園突然便要面對至親離世的畫面有感而發，希望能夠藉創作出去陪伴大家：「雖然個世界好似逼你去接受一個好突然嘅改變，但希望呢首歌可以令你放慢返腳步，處理一啲未解決嘅情緒。」 為作品能夠帶來足夠陪伴的力量，PER SE兩人定好主題當下便想到曾多次合作的鍾說為《穿梭》填詞：「我哋兩個決定咗呢個方向後，就一齊諗起鍾說，覺得佢能夠明白我哋嘅諗法同寫到呢種陪伴！」收到歌詞後，PER SE十分滿意。其中Sandy則十分喜愛「受傷怎不痛癢 隨我 柔軟的倔強」一句歌詞，認為寫出在外在的倔強下，你我都能夠慢慢在背後為自己療傷、處理內心的不同感受。

喊戲成大挑戰 是次MV由PER SE兩人親身上陣，並為拍攝攀山涉水，當中不乏甜度「爆標」的情侶互動畫面，樂迷觀賞MV時定必被他們兩人「閃盲」！雖甜蜜情節充斥 MV之中，背後亦埋藏著傷感故事，其中一個劇情PER SE便要演出對望而哭的畫面，兩人們更演技大爆發。為求拍攝當下擠出眼淚，Stephen笑言：「雖然應該唔係正確做法，但我拍前幾日keep住儲咗好多負能量！」Sandy亦大讚 Stephen：「佢好快已經喊到傻咗，我見到佢咁都即刻跟住喊。」最終兩人順利拍攝這場喊戲，十分專業。