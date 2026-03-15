蔡思貝離巢TVB自爆大感不捨流淚 靠自己接job望再與周星馳合作

蔡思貝日前社交平台宣布正式離巢無綫結束13年賓主關係，她今日（15日）出席「博愛單車百萬行2026」閉幕及頒獎禮接受訪問表示：「其實都處理咗一段時間，有好多傳媒報道，直到我正式公布都隔咗少少時間，我都唔想好倉猝，我寫感謝文嘅時候都一路喺度喊。」她續說當想起13年的演藝之路就會忍不住哭：「我細細個乜都唔識，13年後變咗而家嘅我，真係百感交集。」
被問到公司有否主動挽留，她說：「大家共同去傾。（幾時正式完約？）2026年頭。」講到是否感覺到不捨，她直言：「都會㗎，佔咗我人生長時間嘅階段。」至於離巢的真正原因，她說：「我想試吓啲新嘢，出邊嘅世界去學習唔同嘅嘢。」
對演戲充滿熱誠
談及未來工作去向，蔡思貝表示：「我都想繼續演戲，我自己嘅熱誠都真係演戲，演戲上都有唔同方面傾緊，我想試吓啲新嘅嘢。我上年都有登台唱歌，我自己都有自知之明嘅都努力緊，純粹想增值學多樣嘢。」講到是否自己負責接洽工作，她說：「都係自己負責搞嘅。（有公司主動接洽聯絡？）都傾緊，有唔同嘅可能性。」至於在傾談工作上是否有遇到困難，她表示：「所有嘢都係學習中，我平時真係唔會自己搞，琴日需要叫朋友教我用電腦，睇清楚啲日期係點樣設定，要主動落手落腳去做。」
未知《少林女足》上映日期
提到有份參演周星馳（星爺）電影《少林女足》，她表示暫時未知道上映日期。至於有否向星爺指點演藝發展方向，她笑言：「唔夠膽搵佢指點呢啲咁小嘅事，佢日理萬機。」講到是否希望與星爺繼續合作，她直言：「希望佢有多啲作品可以搵我，佢係我偶像，都係一個好導演同埋創作人，如果覺得我表現良好再搵我，我當然會好開心。」被問到經常被指與王浩信屬緋聞關係是否會感到委屈，她回應：「我冇乜留意！」