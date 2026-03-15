蔡思貝離巢TVB自爆大感不捨流淚 靠自己接job望再與周星馳合作

蔡思貝日前社交平台宣布正式離巢無綫結束13年賓主關係，她今日（15日）出席「博愛單車百萬行2026」閉幕及頒獎禮接受訪問表示：「其實都處理咗一段時間，有好多傳媒報道，直到我正式公布都隔咗少少時間，我都唔想好倉猝，我寫感謝文嘅時候都一路喺度喊。」她續說當想起13年的演藝之路就會忍不住哭：「我細細個乜都唔識，13年後變咗而家嘅我，真係百感交集。」

被問到公司有否主動挽留，她說：「大家共同去傾。（幾時正式完約？）2026年頭。」講到是否感覺到不捨，她直言：「都會㗎，佔咗我人生長時間嘅階段。」至於離巢的真正原因，她說：「我想試吓啲新嘢，出邊嘅世界去學習唔同嘅嘢。」