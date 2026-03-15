陳蕾自爆曾感迷失創作失信心 新專輯包辦曲詞：唔使完美只需要「完整」

概念取自最愛動漫《Hunter x Hunter》

新碟收錄十首歌曲，當中包括從未面世的《牛鬼蛇神》、《撲克》以及近日派台的歌曲《完整的我》，專輯所有作品由她一手包辦詞曲創作，親手寫下不同面向的自己。陳蕾說：「新專輯叫《凝》，咁點解會用嚟做專輯嘅名呢？其實都係想繼續用返我最鍾意嘅動漫《Hunter x Hunter》裡面嘅內容啦，喺呢套動漫裡面如果你學識咗用呢個能力，其實佢可以睇到別人身上隱藏咗嘅「氣」，咁我就想借用呢個「凝」字，去睇穿自己內心嘅唔同面向，所以新碟入面都有好多唔同風格同內容嘅歌曲，亦都有好幾首作品都係疫情期間甚至五、六年前就已經寫咗，例如《五瓣玫瑰》同埋《撲克》 。而《撲克》呢隻歌對我嚟講好重要，因為呢首歌係2020年喺我創作最迷茫嘅期間寫嘅，當時越係想喺創作上追求獨特、追求完美，反而慢慢地令我越寫越亂、越迷失，亦開始對創作失去信心與動力。沉澱咗一段時間後我拆解到其實每個人最獨特嘅就係自身嘅個人經歷，於是我重新開始攞起結他創作，用最簡單直白嘅方式寫咗《撲克》，內容記錄我細個同我爸爸玩，一個由我爸爸自創嘅啤牌小遊戲嘅故事。自此之後，每當我創作、甚至人生失意嘅時候聽到呢首歌，我都會重新獲得力量。」