吳文忻癌細胞上腦爆喊 北上接受化療嘆剩四分一條人命

吳文忻於2024年8月公開乳癌復發後，她一直以樂觀的態度積極抗癌。她最近公開表示過去兩個月病情惡化，胸部傷口流膿發出酸餿味。吳文忻昨日（14日）拍片透露身體最新狀況，指目前已經轉到香港大學深圳醫院接受治療，經過核磁共振（MRI）掃描發現癌細胞已擴散至腦部，腫瘤約1cm。她發文自勉：「誓要做抗癌生還者見證#香港大學深圳醫院 #我身體的最新狀況#癌細胞周身都係#癌細胞上腦。」
吳文忻表示收到MRI報告後相當擔心，同時也感到恐懼：「我嗰晚爆喊，真係驚嘅，上腦喎，嗰晚都喊得幾犀利。」她指醫生透露若果化療藥物有效，藥力就能夠抑制癌細胞，當中包括全身和腦部等。
深圳接受治療環境好
另外吳文忻憶起過去兩個月在香港的身體狀況好像接近死亡的感覺，她形容每天晚上聞到屍臭味去進睡：「得返四分一條人命，好辛苦」。她透露決定去深圳接受治療是因為朋友推介，指入住三人房環境相當好，亦可以選擇叫外賣。至於接受治療的費用方面，她分享治療住院及藥費只需24000元人民幣，對比香港一針已索雙倍費用，相對上比較便宜。她預告未來將會每三星期到深圳留院兩晚，並且接受化療，而日前她已經接受小手術，於胸口鎖骨下方做了一個端口方便注射化療所需的藥物。