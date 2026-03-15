吳文忻癌細胞上腦爆喊 北上接受化療嘆剩四分一條人命

吳文忻於2024年8月公開乳癌復發後，她一直以樂觀的態度積極抗癌。她最近公開表示過去兩個月病情惡化，胸部傷口流膿發出酸餿味。吳文忻昨日（14日）拍片透露身體最新狀況，指目前已經轉到香港大學深圳醫院接受治療，經過核磁共振（MRI）掃描發現癌細胞已擴散至腦部，腫瘤約1cm。她發文自勉：「誓要做抗癌生還者見證#香港大學深圳醫院 #我身體的最新狀況#癌細胞周身都係#癌細胞上腦。」

吳文忻表示收到MRI報告後相當擔心，同時也感到恐懼：「我嗰晚爆喊，真係驚嘅，上腦喎，嗰晚都喊得幾犀利。」她指醫生透露若果化療藥物有效，藥力就能夠抑制癌細胞，當中包括全身和腦部等。