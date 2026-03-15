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娛樂
出版：2026-Mar-15 16:30
更新：2026-Mar-15 16:30

Tyson Yoshi預售模型車驚見長者排隊 網民：本尊經過都唔知佢係乜水

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Tyson Yoshi一向愛車如命，日前於社交平台宣布，以聯乘形式推出香港第一部 Abarth 模型車。

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Tyson Yoshi一向是玩車達人，日前於社交平台宣布，以聯乘形式推出香港第一部 Abarth 模型車，限量300件TY Edition，昨日(14日)下午3至6時以先到先得形式預售，成功購入TY Edition限量版，可即場獲Tyson Yoshi簽名海報一張，模型車則預計於8月到貨。原以為跟愛車發燒友分享心頭好，不料大清早7時許竟幾多位公公婆婆排頭拎籌，令Tyson Yoshi有點措手不及。有網民在Threads分享短片，Tyson Yoshi一臉苦惱又無奈，甚至在排籌的長者面前經過，都沒有一位認出他就是本尊。

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炒至2,800元

有網民在Threads發布片段，寫道：「冇諗過會咁多阿婆阿伯排隊黨朝早7點就排隊，程總勁苦惱，仲諗要唔要set題目考佢哋，最好笑係Tyson企喺啲阿婆阿伯面前，佢哋都完全唔知佢係邊個。」另外亦有網民分享，「話說今日實在太多上年紀嘅公公，婆婆排隊黨(目測50個左右)，整email已經kick左條隊成大半個鐘，CEO(Tyson)係第一次親身見識呢啲嘢，佢自己都估唔到架車咁都有人炒(已經見有人炒到HKD2,800)，排隊黨啲公公，婆婆見到本尊出現係面前都唔知佢係乜水，呢壇嘢真係堅好笑，我笑左好X耐，真係黐線得黎又好開心。」短片所見，清楚看到一位背向鏡頭的白髮婆婆，Tyson亦曾行經隊頭面向婆婆，一臉無奈望著婆婆。

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Tyson Yoshi在IG限時動態雖有分享排隊等派籌的情況，但就沒有提及「排隊黨」，只表示已經售罄。從Tyson Yoshi發布的IG Story所見，郭嘉騷193亦在場，193亦有在IG Story分享。

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