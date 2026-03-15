黃淑蔓重提「W大胸小三」指控 經歷不愉快感情唔再戀愛腦

黃淑蔓(Feanna)曾兩次創下叱咤樂壇流行榜紀錄；2015年14歲時，電影主題曲《差一點我們會飛》，令她成為史上最年輕的叱咤樂壇生力軍銅獎得主；到2019年18歲時，再憑首張專輯內的一首 《Dream My Dreams》成為最年輕的「專業推介 叱咤十大」歌手。然而，之後她決定赴英留學3年，至今暫與叱咤獎無緣。黃淑蔓為近日推出的第二張個人專輯《growth》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，坦言專輯內《梗頸四》一曲，正正紀錄了她2023年學成歸來後，一直只能做叱咤台下觀眾的心情。她有感而發說：「細個真係唔知出歌有幾難，亦都唔知自己成績都算唔錯。」

無緣攞獎質疑自己 6年前，黃淑蔓獲獎後就立刻飛到英國修讀媒體製作學位，原來之前不論公司及父母，均勸她留港，「公司有叫我唔好去，屋企人都唔想我去，但我鍾意讀書，亦想見識呢個世界。」原來赴英前，黃淑蔓一邊讀書一邊唱歌，一直承受很大壓力。「我由14歲到18歲都無放過假，放學或放假都要錄歌做嘢，我好記得考DSE前一日，我仲要係後台溫書，嗰種壓力令我真係好想休息。」黃淑蔓與公司原本計劃留學期間放假時便會回港錄歌維持人氣，奈何那數年遇上疫情打亂計劃。直至3年前學成歸來，做回全職歌手參與叱咤，她終於明白何謂時移勢易：「坐喺台下睇到大家攞獎嘅時候，我先覺每個歌手都好努力，攞獎原來好唔簡單。係會唔開心，但唔係因為我無份，唔開心個位係不斷質疑自己，係唔係我做得唔夠好、唔夠瘦、唔夠靚，點解硬係企唔返上叱咤台上。」

被問及黃淑蔓是否後悔當年堅持赴英讀書三年的決定，她說：「我唔會講係後悔，因為如果我無走，就無見識過呢個世界。但有時都會諗，如果我當初無走嘅話，今日就唔會咁辛苦。」黃淑蔓笑指幸運已出道十年，如今還未夠25歲，但抱怨被外間標籤為上一代歌手。「呢個係真事，十年一代，好多人話我係上一代歌手，但我都幾欣賞自己，堅持鍾意唱歌十年係唔簡單。」談及娛樂圈貪新忘舊，不計外間，這幾年來單是黃淑蔓公司內，已冒起了Cloud雲浩影及Amy Lo盧慧敏等人氣偶像。她身為前輩，問她有否感到競爭很大，她說：「我唔鍾意同人比較，我只會嬲自己做得唔夠好，我公司有個名叫MA Family（寰亞家庭），我哋好團結，亦好開心有咁多新血加入，我只可以話多咗兩個姐姐。」

經理人奉勸要坦白 黃淑蔓解釋第二張專輯《growth》，每首派台歌都赤裸紀錄這6年來她不同階段的感受。她指從小到大有過三段戀情，碟內一曲《留在你在我在的腦海》紀錄了她學成返港後一段交往了約一年的Toxic Relationship（有毒關係）。她承認自己曾經戀愛腦，但重申與去年掀起網上熱話的「W姓大胸女歌手被爆做小三」無關，Feanna：「最初係食食吓飯，經理人send條link俾我，叫我要坦白，我係嚇親。但我一聽就知唔係我，我無做過，最唔鍾意俾人冤枉，就同公司講，做一個簡單回應。」原來這風波，曾令Feanna父母極為擔心，「媽咪好傳統，我返到屋企就俾佢開波（鬧），明明唔關我事，我又無做錯，係好冤枉！之後溝通安撫，先明白佢哋從擔心我嘅角度出發。」不再戀愛腦的黃淑蔓透露現在單身，踏入25歲，她要珍惜機會於事業上發力。「多謝公司仲幫我出碟，希望今年仲會出多5、6首歌，目標希望攞女歌手獎！」早在2019年拍攝的電影《再見UFO》終於上畫，唱出主題曲《華富一號》的黃淑蔓，昨日聯同作曲人崔展鴻首次在華富邨busking，順道宣傳電影及歌曲。