曾比特率同門登Cantopop Disco電車 港島巡遊巧遇軒仔興奮打卡

曾比特(Mike)、許靖韻、女子組合VIVA成員姜咏鑫、馬思惠、張鈊貽、黎展峯及黃明德等，昨日出席《英皇娛樂 25+ MovingCantopop Disco電車派對》，本地DJ組合「節拍星期五」(Beat Friday)，將電車變身舞池，一邊打碟、一邊在港島沿路與公眾及fans狂歡。7位藝人現場大派英皇應援扇，沿途過百fans跟隨他們巡遊港島。

Mike被fans問到會否出席5月4日的演唱會，他說：「公司盛事各大師兄、大師姐都出動，我都成日比人問會唔會加場，但我可以同大家講如果加場，我實會唱足咁多場！」此外，正在上環準備開工的師兄張敬軒，知道電車將要駛來，隨即停下來等待並興奮打卡！軒仔驚喜出現，讓一眾師弟師妹驚喜非常，場面有趣。