曾比特率同門登Cantopop Disco電車 港島巡遊巧遇軒仔興奮打卡

曾比特(Mike)、許靖韻、女子組合VIVA成員姜咏鑫、馬思惠、張鈊貽、黎展峯及黃明德等，昨日出席《英皇娛樂 25+ MovingCantopop Disco電車派對》，本地DJ組合「節拍星期五」(Beat Friday)，將電車變身舞池，一邊打碟、一邊在港島沿路與公眾及fans狂歡。7位藝人現場大派英皇應援扇，沿途過百fans跟隨他們巡遊港島。
Mike被fans問到會否出席5月4日的演唱會，他說：「公司盛事各大師兄、大師姐都出動，我都成日比人問會唔會加場，但我可以同大家講如果加場，我實會唱足咁多場！」此外，正在上環準備開工的師兄張敬軒，知道電車將要駛來，隨即停下來等待並興奮打卡！軒仔驚喜出現，讓一眾師弟師妹驚喜非常，場面有趣。
宣傳英皇25+演唱會
「25+群星演唱會限定」，藝人們一同步行前往電車總站，等候電車啟程，登上專屬電車，一起聽著英皇娛樂金曲串燒remix，從銅鑼灣電車總站一路巡遊至屈地街車廠，全程超過1小時。大批fans守候在電車路沿線，等候偶像出現，high 爆整個港島。
Mike承諾唱足咁多場
Mike被fans問到會否出席5月4日的演唱會，他說：「公司盛事各大師兄、大師姐都出動，我都成日比人問會唔會加場，但我可以同大家講如果加場，我實會唱足咁多場！」Mike又大爆：「Beat Friday為25+全新創作一首全新經典金曲串燒remix，我喺電車上面已經率先試聽，聽講好快就會推出市場，大家真係要拭目以待呀！」經常周遊列國的 Angela 說道：「早前放完假返來，已經 ready 好開工嘅心情，但今日電車活動竟然係咁chill，可以寓工作於娛樂！」。
從中學時期開始busking的Dark，對街頭表演非常熟悉：「唔止 busking，如果大家有睇我哋公司 social media 頻道『All About Wrongs』，我哋成日都俾枉阿姐叫落區做任務，例如街頭訪問、點歌環節，又整蠱路人咁，簡直係銅鑼灣地膽。」
Beat Friday為25+創作新歌
派對操盤手Beat Friday，除了大玩英皇廣東金曲外，更將新一代歌手作品融入其中。Andy表示：「之前我都有去過Beat Friday嘅 party，氣氛真係好正，今次聽到自己嘅歌《我需要哭》被重新演繹，令首歌即刻冇咁悲傷，簡直係一隻『跳得』嘅悲情歌，佢哋嘅 party簡直係失戀靈丹！」