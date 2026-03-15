亞洲電影大獎｜章子怡自導自演似精神分裂 劉俊謙挑戰做導演：已寫好劇本

第19屆亞洲電影大獎今晚(15日)於香港西九文化區戲曲中心舉行，鑒於去年大宏福苑五級火慘劇，大會宣布今屆低調進行，故頒獎禮只頒發三項特別獎項，包括榮獲「卓越亞洲電影人大獎」的章子怡、「亞洲飛躍演員獎」的劉俊謙，以及「AFA新世代獎」的劉吴然，並在典禮上正式公布今屆由泰國男星洪天逸(Mean)、許恩怡和台灣演員蔡凡熙擔住青年大使，3位得獎者及青年大使均有出席，接受傳媒訪問，分享得獎感受和工作新挑戰。

冇狗仔隊 心情放輕鬆 章子怡繼日前獲香港編劇家協會頒發「最佳電影角色」獎後，相隔數天再度獲頒電影獎項，章子怡形容別具意義，距離上次憑《一代宗師》獲影后已相隔12年，再次來港出席頒獎活動，「這次感覺份量比以前重一點、含金量更高！」章子怡坦言心情大不同，「以前會比較緊張，因為到處都有狗仔隊跟著，現在完全不見了！前幾天編劇協會得獎訪問，也沒有任何阻礙。」她特別提前上周二(10日)出席香港編劇家協會領獎禮時，接受香港傳媒訪問時，感覺大家都好友善，「大家都很nice，focus在電影本身，讓我特別開心，也放鬆了很多。」至於未來計劃，她直言若演員和導演工作二選一，希望集中演員工作，多嘗試有趣角色，「做導演很辛苦，既要投入角色狀態，又要跳出來看屏幕回放，自導自演精神有點分裂。」不過遇上好劇本，仍想試試，她表示希望演貼近現實和當下心情的作品，即將開拍的新作將如願以償。

劉俊謙與太太蔡思韵facetime 劉俊謙獲頒「亞洲飛躍演員獎」，他坦言已有好一段時間未有出席任何頒獎禮，「演員都好需要被肯定，今日就有得到多啲信心肯定！」被問到如何慶祝，他笑言，「今晚會跟太太(蔡思韵)facetime慶祝，因為太太喺外地開工，其實聽日明天又要開始工作，這種心態其實挺特別別，明天日子都係如常，今晚開心完聽日都係繼續工作。」回看演藝路，劉俊謙認為每部電影都各有不同難題與挑戰，難以挑選最深刻一部，當被問到與太太合作會否最深刻，他甜笑道：「咁梗係啦！」談到未來的挑戰，劉俊謙宣布正式做導演，「其實自己一直有寫故事，已經寫完劇本，現已開始初階段籌備，希望可以擴闊創作的領域，不僅是演員，在導演、編劇方面也能夠發展。」不過他亦承認難搵投資者。

劉昊然難忘與發哥合作 「AFA新世代獎」獎得主劉昊然憑憑《唐人街探案》系列創下百億票房，他表示前年跟周潤發合作拍《唐探1900》最難忘，從小看發哥的電影長大，沒想到真的有一天在現場見到他，並且他很願意教我們很多事情，每天早上還跟着大哥一起跑步。」兩人更相約一起出戰半馬，但今次行程緊湊未能成事。談到最想挑戰的的角色，出道12年的他直言，「我覺得現在年齡可能到了，真的可以嘗試演爸爸的角色。一直想探討父親與孩子的關係，隨着自己慢慢長大，我和爸爸之間的交流也在變化。我在想如果我是父親，會是什麼樣的父親？會怎樣和孩子交流？」