亞洲電影大獎｜蔡凡熙出道10年開心做青年大使 泰星洪天逸來港拜神遇同鄉

第19屆亞洲電影大獎今晚(15日)於香港西九文化區戲曲中心舉行，由上屆青年大使林明禎和盧鎮業(小業)宣布，今屆由許恩怡、台灣演員蔡凡熙以及泰籍演員洪天逸（Mean）接任，3人一同出席頒獎禮並為拍攝宣傳片。

蔡凡熙自言兩年前曾以頒獎嘉賓身份出席「亞洲電影大獎頒獎禮」，今次擔任年青大使感榮幸，感覺電影的關係進一步拉近，踏入新里程碑，他笑言，「已經入行10年，好開心仍可做到『青年』大使！」他自言每次來港都很興奮，很希望與香港粉絲見面，但通常沒時逛街吃美食，「今次未有時間食嘢，希望今晚完成工作後，可以去食鍋和避風塘炒蟹。

泰國演員Mean坦言能參與電影盛事感興奮和榮幸，自爆跟蔡凡熙和許恩怡合作拍宣傳片時超緊張，「擔心影衰泰國演員的名聲。」幸好在二人的幫助下，順利完成拍攝。Mean自言以往來港都是旅遊，首次因為工作來港，「香港是一個好溫暖又有魅力的地方。」他透露曾自己去拜神，「發現很多人，原來當中很多都是泰國人！」

許恩怡(Natalie)亦指出能與蔡凡熙和Mean拍攝宣傳片，是珍貴和難忘的回憶，「因為每次拍攝都俾我唔同角度，睇到平時嘅環境，因為成日喺同一環境，可能會麻木。」原來拍攝的沙灘與其住所只距離5分鐘路程，她閒時亦經常去游水，今次一齊拍攝帶來新鮮感，「我都有分享自己的日常生活，感覺既溫暖又開心。」

談到電影創作，Natalie 認為年輕世代能在對白、走位、鏡頭語言等方面帶來更多自由與創新：「在許可情況下，拍攝可以更 freestyle；音樂、海報、預告片等包裝也能加入玩味。嚴肅電影也不一定全用沉重配樂，反差反而更有新鮮感。」Natalie認為年輕是演員的優勢：「吸收快、適應力強，角色年齡的延伸也更大。更重要的是能向前輩學習。」但她也坦言，面對四方意見需學會平衡：「要懂得感恩，也要保持自我，提醒自己初心，思考想成為怎樣的人。」

回望入行以來最大的改變，Natalie認為是自信心的提升：「無論與導演討論劇本、與對手或工作人員溝通，到後期宣傳接受訪問，我都比初入行時更主動、更沉著。」