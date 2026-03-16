熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-16 07:18
更新：2026-Mar-16 07:18

奧斯卡2026｜75歲Amy Madigan憑《凶器》首奪小金人 主持化身出爐女配玩轉《Kpop獵魔女團》

分享：
AP26074819762295

影帝大熱之一添麥菲查洛美現身紅地毯。 (美聯社)

adblk4

國際影壇年度盛事第98屆奧斯卡頒獎禮在香港時間周一（16日）早上於美國洛杉磯舉行，今年盛會再由名嘴Conan O'Brien擔任主持，今年開場大玩驚喜，由Conan O'Brien化身去年恐怖片《凶器》（Weapons）中Amy Madigan扮演的女巫角色形象，玩轉片中被一班細佬狂追情節，穿梭多套入圍電影之中，既與《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）的影帝大熱添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）打乒乓波，又走上《哈姆尼特》（Hamnet）的舞台，更置身全球熱爆《Kpop獵魔女團》(KPop Demon Hunters）的動畫世界，最後Conan O'Brien被追到入屆奧斯卡金像獎的頒獎禮現場。

adblk5

VS ViuTVsixCh96ViuTV 4132’21” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4131’04” AP26074818864407

等足40年

今年頒獎禮先頒發最佳女配角，結果年屆75歲的Amy Madigan入行首次揚威奧斯卡，是她繼1985年電影《男人心》(Twice in a Lifetime )之後第二次入圍爭最佳女配角，她上台時先重現恐怖笑聲，並表示等足40年終於可以贏得小金人。

有美媒預測，《罪人們》(Sinners)將會成為今屆奧斯卡大贏家，《罪》片男星Michael B. Jordan（MBJ）更有機會擊敗添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）捧走影帝寶座。至於最佳女主角方面，《哈姆尼特》愛爾蘭女星謝茜畢克萊(Jessie Buckley)成為影后頂頭大熱，或成為奧斯卡史上首位愛爾蘭女星封后。

adblk6

VS ViuTVsixCh96ViuTV 4111’33” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4111’59” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4112’19” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4112’20” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4112’21” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4113’01” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4114’10” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4114’12” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4114’14” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4114’17” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4114’29” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4115’10” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4115’46” VS ViuTVsixCh96ViuTV 4116’24”

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務