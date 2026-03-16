奧斯卡2026｜75歲Amy Madigan憑《凶器》首奪小金人 主持化身出爐女配玩轉《Kpop獵魔女團》

國際影壇年度盛事第98屆奧斯卡頒獎禮在香港時間周一（16日）早上於美國洛杉磯舉行，今年盛會再由名嘴Conan O'Brien擔任主持，今年開場大玩驚喜，由Conan O'Brien化身去年恐怖片《凶器》（Weapons）中Amy Madigan扮演的女巫角色形象，玩轉片中被一班細佬狂追情節，穿梭多套入圍電影之中，既與《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）的影帝大熱添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）打乒乓波，又走上《哈姆尼特》（Hamnet）的舞台，更置身全球熱爆《Kpop獵魔女團》(KPop Demon Hunters）的動畫世界，最後Conan O'Brien被追到入屆奧斯卡金像獎的頒獎禮現場。

等足40年

今年頒獎禮先頒發最佳女配角，結果年屆75歲的Amy Madigan入行首次揚威奧斯卡，是她繼1985年電影《男人心》(Twice in a Lifetime )之後第二次入圍爭最佳女配角，她上台時先重現恐怖笑聲，並表示等足40年終於可以贏得小金人。

有美媒預測，《罪人們》(Sinners)將會成為今屆奧斯卡大贏家，《罪》片男星Michael B. Jordan（MBJ）更有機會擊敗添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）捧走影帝寶座。至於最佳女主角方面，《哈姆尼特》愛爾蘭女星謝茜畢克萊(Jessie Buckley)成為影后頂頭大熱，或成為奧斯卡史上首位愛爾蘭女星封后。