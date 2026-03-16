奧斯卡2026｜《一戰再戰》奪最佳電影共掃6獎 辛潘贏最佳男配角缺席頒獎禮(附完整得獎名單)

13項提名的《一戰再戰》，辛潘憑該片贏得最佳男配角。

國際影壇年度盛事第98屆奧斯卡頒獎禮於香港時間周一(16日)早上假美國洛杉磯舉行，今年最多提名是黑人男星Michael B. Jordan(MBJ)主演的《罪人們》(Sinners)，共有16個提名，緊隨其後是里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)電影《一戰再戰》(One Battle After Another)的13項提名。

由名導保羅湯馬士安德遜(Paul Thomas Anderson)執導的《一戰再戰》，除奪得幕後獎最佳選角、最佳剪接、最佳改編劇本外，65歲辛潘(Sean Penn)亦憑精湛演出贏得最佳男配角，不過辛潘未有出席盛會。

頒獎禮尾聲，保羅湯馬士安德遜既獲得最佳導演殊榮，《一戰再戰》亦勇奪最後頒發的最佳電影，成為今屆贏家，主角里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、堤亞娜泰勒(Teyana Taylor)及翠絲英菲尼迪(Chase Infiniti)等人亦有齊齊上台分享喜悅。