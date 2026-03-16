奧斯卡2026｜《一戰再戰》奪最佳電影共掃6獎 辛潘贏最佳男配角缺席頒獎禮(附完整得獎名單)

國際影壇年度盛事第98屆奧斯卡頒獎禮於香港時間周一(16日)早上假美國洛杉磯舉行，今年最多提名是黑人男星Michael B. Jordan(MBJ)主演的《罪人們》(Sinners)，共有16個提名，緊隨其後是里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)電影《一戰再戰》(One Battle After Another)的13項提名。
由名導保羅湯馬士安德遜(Paul Thomas Anderson)執導的《一戰再戰》，除奪得幕後獎最佳選角、最佳剪接、最佳改編劇本外，65歲辛潘(Sean Penn)亦憑精湛演出贏得最佳男配角，不過辛潘未有出席盛會。
頒獎禮尾聲，保羅湯馬士安德遜既獲得最佳導演殊榮，《一戰再戰》亦勇奪最後頒發的最佳電影，成為今屆贏家，主角里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、堤亞娜泰勒(Teyana Taylor)及翠絲英菲尼迪(Chase Infiniti)等人亦有齊齊上台分享喜悅。
第98屆奧斯卡得獎名單
最佳電影：《一戰再戰》(One Battle After Another)
最佳導演：保羅湯瑪士安德遜Paul Thomas Anderson《一戰再戰》
最佳男主角：Michael B. Jordan《罪人們》
最佳女主角：謝茜畢克萊Jessie Buckley《哈姆尼特》
最佳男配角：辛潘Sean Penn《一戰再戰》
最佳女配角：Amy Madigan《凶器》(The Weapons)
最佳動畫長片：《Kpop 獵魔女團》(K-Pop：Demon Hunters)
最佳原創劇本：《罪人們》(Sinners)
最佳改編劇本：《一戰再戰》
最佳原創歌曲：《Kpop 獵魔女團》主題曲《Golden》
最佳原創電影配樂：Ludwig Göransson《罪人們》
最佳聲音效果：《F1 電影》
最佳剪輯：《一戰再戰》
最佳攝影：《罪人們》
最佳服裝設計：《科學怪人》(Frankenstein)
最佳選角(新增設獎項)：《一戰再戰》
最佳視覺效果：《阿凡達：火與燼》(Avatar: Fire and Ash)
最佳美術指導：《科學怪人》
最佳國際影片：法國 《情感的價值》(Sentimental Value)
最佳紀錄長片：《無名氏先生》(Mr. Nobody Against Putin)
最佳紀錄短片：《所有空房間》(All the Empty Rooms)
最佳實景短片：《歌手》(The Singers)及《互換唾液的兩個人》(Two People Exchanging Saliva)
最佳動畫短片：《哭着喊珍珠的少女》(The Girl Who Cried Pearls)