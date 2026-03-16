奧斯卡2026｜《哈姆尼特》謝茜畢克萊大熱奪獎 成史上首位愛爾蘭影后

國際影壇年度盛事第98屆奧斯卡頒獎禮於香港時間周一(16日)早上假美國洛杉磯舉行，今年最多提名是黑人男星Michael B. Jordan(MBJ)主演的《罪人們》(Sinners)，共有16個提名，緊隨其後是里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)電影《一戰再戰》(One Battle After Another)的13項提名。由36歲的謝茜畢克萊(Jessie Buckley)憑《哈姆尼特》(Hamnet)大熱奪得影后殊榮，茜畢克萊首次獲提名最佳女主角，一擊即中，成為奧斯卡史上首位愛爾蘭女星封后。

激動向老公示愛

謝茜畢克萊靠《哈姆尼特》先後橫掃各大頒獎禮，包括金球獎戲劇類最佳女主角，賽前已被視為影后的頂頭大熱，今次順利擊敗《一戰再戰》(One Battle After Another)新星翠絲英菲尼迪(Chase Infiniti)、《情感的價值》的Renate Reinsve、《媽的多重悲劇》（If I Had Legs I'd Kick You）的露絲拜恩(Rose Byrne)及憑《暴蜂尼亞》(Bugonia)再度入圍的兩屆金像影后愛瑪史東(Emma Stone)，首次獲封奧斯卡影后。

謝茜畢克萊領獎時表現激動，一度掩面難以置信，與丈夫Freddie肉緊相擁。在台上致辭時多謝在場的家人見證重要時刻，並向老公示愛，「我愛你，我願意與你生20000個BB。」台下的丈夫則哭成淚人，趙婷亦相當感動。她在戲中演經歷喪子之痛的母親，作為新手母親，她表示適逢今日是英國的母親節，獲獎別具意義，想將獎項獻給所有母親：「獻給每一位母親心中那份美麗而混亂的心。」