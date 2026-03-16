Kiri T澳門演唱會突破I人界限坐跑車駛入觀眾席 與歌迷握手打招呼

唱作歌手Kiri T於上週六（14日）在澳門舉行《Kiri T "Hello Introvert" Live in Macau 2026》。向來以內向「I人」形象深入民心的Kiri T，在演唱會上深入探討內向者的情感世界之餘，更破天荒做出「離譜」之事，包括唱了三首歌就「完場」、再駕着「跑車」衝入觀眾席，突破「I人」。

演唱會以「距離」為題，探討內向者（I人）既渴望連結又需要空間的微妙心理。演唱會一開始，Kiri T僅唱出《10,000ft.》及《Fairytale》兩首歌後便向觀眾「謝幕」，令全場嘩然，說：「好希望快啲再同大家見面，送給大家今晚最後一首歌《至少做一件離譜的事》。」唱畢後，她走到台邊的馬路裝置，深情寄語觀眾：「如果你哋都有一件事好想好想去做，又唔傷害人，即使有幾離譜都好，你哋都可以為自己離譜一次。」