奧斯卡2026｜甜茶失言風波擺上枱 添麥菲查洛美被寸露出尷尬笑容

年度影壇盛事第98屆奧斯卡頒獎禮圓滿結束，名嘴Conan O’Brien連續兩年擔任大會主持，他日前受訪時表示，世界上每日都不停有新話題，前兩星期所寫的台詞已不合時，多得行政總監Raj Kapoor和Katy Mullen安排業界頂級人才，為他每天不停地更新內容。

引發極大爭議

Conan O’Brien一如以往的幽默作風，毫不客氣向荷李活紅星發炮，「甜茶」添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)亦躺著中槍成為攻擊目標。因失言風波慘遭炎上的添麥菲，近排因對芭蕾舞和歌劇的評論在網路上引發極大爭議，這件事自然逃不過Conan O’Brien的毒舌。Conan在台上故作嚴肅地打趣說：「今晚的安保層級非常高，因為我們非常擔心會遭到芭蕾舞和歌劇界的攻擊。」當全場爆笑之際，Conan更直接向台下的甜茶補上狠狠一刀：「別擔心，他們只是生氣你沒順便提到爵士樂而已！」被Conan O’Brien當面挖苦，由女友Kylie Jenner陪同到場的甜茶惟有在席上尷尬地擠出笑容。