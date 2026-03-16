姜濤倫敦巡唱encore驚喜唱《夏日傾情》 睇完《歌劇魅影》自嘲唔識唱歌

姜濤首個個人海外巡唱《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026》倫敦站圓滿舉行，

姜濤首個個人海外巡唱《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026》倫敦站日前（3月13日）於英國倫敦OVO Arena Wembley圓滿舉行，全場氣氛高漲。姜濤不僅以勁歌熱舞回饋海外樂迷，更在台上分享日前觀賞音樂劇《歌劇魅影》的深刻感悟，搞笑自嘲「聽完佢哋唱歌，自己真係唔識唱歌」，並真摯感謝著名作詞人黃偉文（Wyman）多年來的支持，並在台上「表白」高呼：「你永遠係我最喜歡嘅作詞人！」 倫敦站巡唱尾聲，姜濤突發宣布：「今日彩排時收到一個好消息同大家分享，係咩呢？」fans起哄大叫「結婚」，姜濤順勢幽默回應：「係喇，係！無錯，我已經……準備……繼Stanley之後，另一位要練大隻去澳門開騷！」他宣布接著將於3月29日移師多倫多、4月4日到美國雷諾舉行，6月將登陸澳門。

與女舞者跳辣身舞 演唱會在一連串勁歌熱舞中揭開序幕，姜濤接連唱跳出《黑月》、《Dummy》、《鏡中鏡》及《寂寞圓舞》，當唱《Every Single Time》時更與性感外籍女舞者felicia chiappetta跳辣身舞，輕鬆把對方抱起轉圈，全場尖叫呼歡。其後，他在台上由團隊協助抹汗、整理妝髮，並趁機與粉絲閒談分享。姜濤說：「第一次世巡，多謝幕後團隊的努力，當中有一些重新編排，有不足的地方大家可以給予意見，我們會繼續在每一個巡迴裡面做得越來越好。」他又分享開show有趣見聞，聽說有藝人為免演出期間如廁，會包尿片上台，故此自己每次表演前半小時都不敢飲水。



笑談觀後感 姜濤又透露，演出前特意前往欣賞著名音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera），更搞笑地大談觀後感：「嘩！真係幾勁，成盞燈跌落嚟！聽完佢哋唱歌，自己真係唔識唱歌。開頭我仲諗佢係台冇咪就咁唱？後來知道個咪原來係喺個頭頂，真係好犀利，學到唔少嘢，仲有成個製作，所以推介大家。」他又表示一直希望吸收不同演出經驗，就如講稿所寫，像水一樣吸收不同文化、不同演出，成為一個更好的表演者，隨後唱出歌曲《Better Man》。

感激Wyman歌詞 當粉絲提醒他頭髮上黏滿紙碎，髮型師上前幫忙處理時，姜濤從容回應：「唔緊要啦，彩排都成頭紙碎，揈吓就冇。」他又興奮表示：「好開心嚟到英國，大家又專程飛嚟。今晚仲有一位我一直敬重、幫助我的Wyman老師（黃偉文），大家俾啲掌聲！佢真係喺我演藝生涯中幫咗好多，好多我重要嘅作品好似《Master Class》、《岩巉》都係由佢填詞。佢真係幫助咗好多人，同嗰時嘅自己。每一次Wyman老師話好難約我食飯，我真係好怕醜，我唔係好識講嘢，但今日想喺台上面講，你永遠係我最喜歡嘅作詞人！如果我有機會再嚟，希望你次次都嚟，幫我寫多啲歌，哈哈，多謝多謝！」

演唱會encore環節，姜濤唱出《你要倔強》及《蒙著嘴說愛你》外，驚喜唱出黎明經典金曲《夏日傾情》，令全場瘋狂，同時再次感謝各地粉絲的支持：「知道好多人有時少返香港，有啲唔係住倫敦，山長水遠嚟，有揸好耐車，有啲由三藩市嚟。好多謝大家風雨不改，去支持一個叫姜濤嘅人。仲有由香港飛過嚟嘅姜糖，我先有機會去見識更加多唔同地方。出道都差不多七、八年，好多高高低低，好多事情發生，你哋見到、你哋見唔到，姜濤A、姜濤B，好多好多嘅嘢都匯集喺呢隻歌入面。送俾你哋，每個人都可以對自己《好得太過份》。」