七師傅6位數援助張致恒一家惹非議 Steven老婆再以小朋友反斥報道同網民

七仙羽(七師傅)日前出席餐廳開幕的時候，透露自己前後給予張致恒一家6位數字的金錢援助，當中用作支付他們的屋租、水電煤，並指Steven向其表示家中的小朋友全都要吃指定牌子奶粉，否則「佢啲小朋友食完唔得」。報道引來網民譁然，直斥Steven一家無恥，質疑他們一家既然有特殊需要的小朋友，為何不向社署申請援助，並希望七師傅閂水喉。七師傅坦言身邊很多人指她在縱容Steven一家。

Steven太太雯雯見報道出街之後，未幾回應事件，更指傳媒傷害了七師傅，長文回應有關報道。由於七師傅表示有著Steven 一家人申請援緩，但他均以不同藉口表示申請唔到，雯雯就指是政府問題。她寫道︰「七師傅係一個善良既人，無論有幾多人比幾多壓力佢，每次我地有緊急既時候，佢係一定即刻救我哋，我哋一家都好幸運有佢仍然支持我哋，佢可以話係唯一一個仍然會救我哋嘅人，大家可以唔相信我地，可以繼續踏我哋，問心又唔係要你幫我哋，有需要傷害一個純粹只係想幫人既人咩？」

她又提到現在仍是負債纍纍，她寫道︰「事實我哋仍然仲爭好多人錢，仍然未有能力逐個還，我哋都好抱歉，但係咪就代表我哋冇資格生存，冇資格繼續照顧好小朋友，冇資格開飯？成日要不斷質疑我哋點解申請左公屋，有咁多小朋友點解都要等，咁不如你地幫我問下政府。香港有大把人排緊隊，我相信大家都想知。」

雯雯表示為了不想影響小朋友，已經努力控制自己情緒，亦冇再出現喺公開平台，但我不能關平台，因為我仍然有欠大家錢，不能消失。世界有人相信自己，亦有人不相信自己，好多野越解釋越出聲，大家就會更加多話題，但我地每一日只係想繼續努力照顧好小朋友，都唔可以嗎？我哋衰就一早衰左，小朋友仲咁细，我哋真係可以一句放棄就離開？」