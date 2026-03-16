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娛樂
出版：2026-Mar-16 16:45
更新：2026-Mar-16 16:45

觀眾在民間電視大獎｜《存酒人》成民選最佳劇集Lokman奪視帝 邱彥筒擊敗佘詩曼封視后

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ViuTV劇集《存酒人》掃走6個獎包括民選最佳劇集、劇本、視帝等，成為大贏家。

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10屆「觀眾在民間電視大獎」民選獎項今日公布2025年度14個獎項結果，被網民稱為NETFLIX級別的ViuTV劇集《存酒人》掃走6個獎包括民選最佳劇集、劇本等，成為大贏家，MIRROR隊長楊樂文Lokman憑此劇「謝天行」一角，獲得民選視帝。邱彥筒則憑《哪一天我們會紅》錢曉彤一角，擊敗《新聞女王2》佘詩曼「文慧心」成為民選視后。今年繼續由ViuTV演員及作品以大比數獲獎。TVB共計於14項民選獎項首五名當中佔12個席位，佔17.1%。其餘58項獎項首五名席位皆由ViuTV演員及作品奪得，佔82.9%

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楊樂文與台灣女演員詹子萱的對手戲，真摯感人。(《存酒人》劇照) 楊樂文演表面玩世不恭的阿當，隱藏深層的悲傷。(《存酒人》劇照) 邱傲然演因喪父而酗酒的燁仔。(《存酒人》劇照) 楊樂文演駐場歌手，為劇集唱片尾曲。(《存酒人》劇照) 楊樂文與台灣女演員詹子萱的對手戲，真摯感人。(《存酒人》劇照) Lokman楊樂文在《存酒人》的演出，悲喜層次豐富，感情細膩。 邱傲然和安柔潔互相獻出彼此的螢幕初吻。(《存酒人》劇照)

龔慈恩 「自己打自己」 女配不敵徐㴓喬

由「方以文 一個人寫光影」主辦的「觀眾在民間電視大獎」，以全民提名、全民投票進行。《存酒人》奪得民選最佳劇集、劇本、攝影三大獎項，其中民選最佳攝影得票票數與比率為本屆第二高，僅次於民選最佳電視歌曲MIRROR《手印》。《存酒人》亦於民選角色獎項得到優異成績，包括由楊樂文所飾演的「謝天行」一角奪得民選最佳男主角、徐㴓喬所飾演的「鬼妹」一角奪得民選最佳女配角、楊樂文與邱傲然奪得民選最佳戲劇拍檔。 

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民選最佳女配角競爭激烈，龔慈恩出現「自己打自己」局面，最後以《新聞女王2》「方羅麗嫦」一角屈居亞軍（267票），另一角色《金式森林》「蔣煥秋」奪第六名（160票）。兩者票數相加為427票，比徐㴓喬《存酒人》「鬼妹」一角所得385票多出42票。民選最佳男配角由邱傲然憑《麻甩媽咪》「鄭霆鋒」一角奪得，繼上屆《打天下2》「戴凱天」後連續兩屆奪得此獎項。

Marf和Day在劇中表現，備受網民讚賞。(《哪一天我們會紅》劇照) 《哪一天我們會紅》 第10屆觀眾在民間電視大獎｜《新聞女王2》鬥四套ViuTV劇集爭「最佳劇集」 龔慈恩兩劇入圍爭女配角 新聞女王2｜龔慈恩一鏡到底講足10分鐘 11種情緒轉折演技封神 《金式森林》龔慈恩 徐㴓喬飾演年輕酒保 鬼妹 3 1 768x1024

宣萱《巨塔之后》視后第五名

至於其他TVB作品方面，以《新聞女王2》佘詩曼「文慧心」成績最好，奪得民選最佳女主角第二位。另外打入五強者包括：羅子溢《金式森林》「高深」奪得民選最佳男主角第五名、宣萱《巨塔之后》「董一妍」奪得民選最佳女主角第五名、龔慈恩《新聞女王2》「方羅麗嫦」奪得民選最佳女配角第二名、吳業坤奪得民選飛躍進步男藝員第五名、葉蒨文奪得民選飛躍進步女藝員第五名、林盛斌憑《女神配對計劃》奪得民選最佳主持第五位、《女神配對計劃》奪得民選最佳綜藝節目第五名、《東張西望》奪得民選最佳資訊節目第二名。《新聞女王2》奪得民選最佳劇集第四名、最佳劇本第四名、最佳攝影第三名。

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第10屆觀眾在民間電視大獎2025 結果公布 (1) 第10屆觀眾在民間電視大獎2025 結果公布 (2) 第10屆觀眾在民間電視大獎2025 結果公布 (3) 第10屆觀眾在民間電視大獎2025 結果公布 (4)

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