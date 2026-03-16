觀眾在民間電視大獎｜《存酒人》成民選最佳劇集Lokman奪視帝 邱彥筒擊敗佘詩曼封視后

第10屆「觀眾在民間電視大獎」民選獎項今日公布2025年度14個獎項結果，被網民稱為NETFLIX級別的ViuTV劇集《存酒人》掃走6個獎包括民選最佳劇集、劇本等，成為大贏家，MIRROR隊長楊樂文Lokman憑此劇「謝天行」一角，獲得民選視帝。邱彥筒則憑《哪一天我們會紅》錢曉彤一角，擊敗《新聞女王2》佘詩曼「文慧心」成為民選視后。今年繼續由ViuTV演員及作品以大比數獲獎。TVB共計於14項民選獎項首五名當中佔12個席位，佔17.1%。其餘58項獎項首五名席位皆由ViuTV演員及作品奪得，佔82.9%。

龔慈恩 「自己打自己」 女配不敵徐㴓喬 由「方以文 一個人寫光影」主辦的「觀眾在民間電視大獎」，以全民提名、全民投票進行。《存酒人》奪得民選最佳劇集、劇本、攝影三大獎項，其中民選最佳攝影得票票數與比率為本屆第二高，僅次於民選最佳電視歌曲MIRROR《手印》。《存酒人》亦於民選角色獎項得到優異成績，包括由楊樂文所飾演的「謝天行」一角奪得民選最佳男主角、徐㴓喬所飾演的「鬼妹」一角奪得民選最佳女配角、楊樂文與邱傲然奪得民選最佳戲劇拍檔。

民選最佳女配角競爭激烈，龔慈恩出現「自己打自己」局面，最後以《新聞女王2》「方羅麗嫦」一角屈居亞軍（267票），另一角色《金式森林》「蔣煥秋」奪第六名（160票）。兩者票數相加為427票，比徐㴓喬《存酒人》「鬼妹」一角所得385票多出42票。民選最佳男配角由邱傲然憑《麻甩媽咪》「鄭霆鋒」一角奪得，繼上屆《打天下2》「戴凱天」後連續兩屆奪得此獎項。

宣萱《巨塔之后》視后第五名 至於其他TVB作品方面，以《新聞女王2》佘詩曼「文慧心」成績最好，奪得民選最佳女主角第二位。另外打入五強者包括：羅子溢《金式森林》「高深」奪得民選最佳男主角第五名、宣萱《巨塔之后》「董一妍」奪得民選最佳女主角第五名、龔慈恩《新聞女王2》「方羅麗嫦」奪得民選最佳女配角第二名、吳業坤奪得民選飛躍進步男藝員第五名、葉蒨文奪得民選飛躍進步女藝員第五名、林盛斌憑《女神配對計劃》奪得民選最佳主持第五位、《女神配對計劃》奪得民選最佳綜藝節目第五名、《東張西望》奪得民選最佳資訊節目第二名。《新聞女王2》奪得民選最佳劇集第四名、最佳劇本第四名、最佳攝影第三名。