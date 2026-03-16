黃宗澤蠔吧餐廳宣布結業 捱過疫情贏唔到口碑要離場

黃宗澤（Bosco）於2013年在九龍城投資開蠔吧OysterMine，為擴充業務於2018年搬入尖沙咀，獲不少明星捧場客。在疫情期間，Bosco儘管損失過百萬，但堅決不裁員減薪，獲封為好老闆典範。然而捱得過疫情，亦不代表餐廳迎來順景。今日(16日)餐廳的專頁平台宣布結業消息︰「如果唔係大家一直嘅支持，OysterMine真係好難係時代嘅洪流中邁步向前，當經歷左時間嘅洗禮，潮流大勢嘅沖擊，我哋亦只可以跟隨大環境去轉變，迎接li一步嘅來臨，江湖事江湖了，4月1日之後相信大家都會體諒，江湖再見！」

日前有網民在OysterMine見到黃宗澤返餐廳打點，面對客人要求合照都無拒絕，照單全收。然而有份合照的網民就貼出一年前跟Bosco在餐廳的合照，指Bosco滄桑了不少，留言指「他一年真的老了好多」，Bosco為餐廳花了不少心血，為生意仆心仆命，可惜最後仍是宣布結業。

餐廳在疫情過後，Bosco落重本翻新餐廳，當時他表示希望追回3年疫情失去的生意，目標1年搵過千萬。他坦言從沒計算過蝕了幾多，曾在訪問中表示「有仇人就介紹他做飲食，實在太困身，但自己鍾意沒有辦法，多年來有賺有蝕，為興趣會繼續做！」而他從事飲食業受契媽影響，他的契媽是經營大排檔，中學時期他經常到大排檔幫手。