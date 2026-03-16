《女孩不平凡》x《電競女孩》破天荒聯合謝票　Girl Power不服輸精神打動觀眾

兩部同樣聚焦「女孩們」成長與夢想的電影——《女孩不平凡》與《電競女孩》昨晚破天荒舉行聯合謝票活動，兩部作品雖然題材各異，從《女孩不平凡》的細膩凝視，到《電競女孩》的熱血衝刺，是一場關於青春、陪伴與夢想的溫柔接力，用截然不同的語言，說出同一件事：女孩的光芒，從來不只一種模樣，以真誠情感與不服輸精神打動觀眾，成為近期影迷熱議話題。 是次聯合謝票陣容鼎盛，由監製廖婉虹（Jacqueline）領軍，聯同《女孩不平凡》導演徐欣羨（Tracy）、演員鄧濤、劉漪琳（Eliz）；《電競女孩》導演白瑋琪（Basetto）、演員袁澧林（Angela）、張蔓莎（Sabrina），以及美術及服裝指導劉君冬一同現身戲院，答謝大家入場支持，見證兩部作品在銀幕內外交織出的「女孩力量」。

監製廖婉虹：港片仲有好多聲音可以講 這次謝票的靈魂人物《女孩不平凡》及《電競女孩》監製廖婉虹分享今次促成兩部作品聯乘的初心，她坦言非常熱衷支持新導演及希望市場上有更多香港女導演嘅作品：「我一直都好鍾意幫新導演，亦都好想做多啲香港電影。因為我覺得香港電影、香港創作裡面，其實仲有好多聲音可以講，好多故事值得被睇見。」 《電競女孩》早前已率先入場支持《女孩不平凡》，導演白瑋琪更即場爆出：「《電競女孩》團隊之前都有睇到《女孩不平凡》，Angela仲話要同阿濤拍拖，唔知大家睇咗《電競女孩》之後，有冇想同Summer（袁澧林電影中角色）拍拖呢？」

袁澧林盼有更多作品為女性發聲 袁澧林則表示，自己非常開心近年有愈來愈多以「女孩」為題的作品出現，讓女性故事被更多人看見，她坦言，希望未來電影界能夠出現更多真正能代表女孩、細緻描繪女性情感與內心世界的作品。 張蔓莎亦分享對今次聯乘的興奮心情：「我喺電影入面飾演灰九，亦都同Jamie張天穎做咗電影中嘅音樂，好開心近期有好多Girl Power嘅電影，好開心今晚可以同《女孩不平凡》嘅團隊一齊出現謝票。」 另一邊廂，《女孩不平凡》導演徐欣羨分享自己與演員劉漪琳首次坐在觀眾席欣賞《電競女孩》的真實反應：「好早嘅時候劉漪琳突然問我有冇紙巾，其實我覺得喊都係正常嘅，但嗰場大概係開始咗10分鐘，佢已經開始想喊。」

而劉漪琳則以「玩家視角」大讚《電競女孩》，坦言自己本身亦是遊戲玩家，她特別提到片中那句「明知輸也要打」深深觸動自己：「其實我哋唔一定會輸，要先打咗先知勝負。我覺得每一個打遊戲嘅人都係Summer，都係好想勝出、好想向前衝。」