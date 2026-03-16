羅啟豪譚輝智預告紅館騷會跳舞有意騷肌 指拉姑已預先訂飛

旦哥今日擔任是次記者會主持人，他在台上分享榮升公公的喜悅向現場嘉賓大派薑醋，並且邀請陳淑芬和馬榮成上台，他們興奮表示YouTube頻道「健康･旦」追蹤者累積高達60萬。

去年已入紙申請紅館開騷

羅啟豪和譚輝智接受訪問表示去年已經開始入紙紅館申請開騷：「上年年頭聽到有人搵我哋去開騷以為係講笑，其實都唔覺得會有，直到申請嘅時候都覺得如果事成先再算嘅心態去諗。」他們透露現時演唱會籌備得如火如荼，正在密集式開會。

講到演唱會舞台效果，羅啟豪表示：「已經睇咗演唱會嘅座位表，舞台畫出嚟係好正，除咗唱歌我哋都會跳舞。」至於會否在演唱會騷肌肉，譚輝智笑言：「其實除衫我哋每日都會除，其實我想赤裸㗎！但係要視乎我嘅身形狀態，有六舊腹肌我就一定除。」他續說目標是在紅館展示四舊腹肌。羅啟豪則回應：「我都希望有六舊腹肌嘅。」