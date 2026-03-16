羅啟豪譚輝智預告紅館騷會跳舞有意騷肌 指拉姑已預先訂飛

羅啟豪和譚輝智今日（16日）出席《羅啟豪譚輝智雙聲演唱會 2026 TWINKLE TWINKLE SUPER VOICE LIVE》記者會，演唱會即將會在2026年6月6日於紅館舉行，鄭丹瑞（旦哥）將擔任演唱會創作總監，而趙增熹則擔任音樂總監。
旦哥今日擔任是次記者會主持人，他在台上分享榮升公公的喜悅向現場嘉賓大派薑醋，並且邀請陳淑芬和馬榮成上台，他們興奮表示YouTube頻道「健康･旦」追蹤者累積高達60萬。
去年已入紙申請紅館開騷
羅啟豪和譚輝智接受訪問表示去年已經開始入紙紅館申請開騷：「上年年頭聽到有人搵我哋去開騷以為係講笑，其實都唔覺得會有，直到申請嘅時候都覺得如果事成先再算嘅心態去諗。」他們透露現時演唱會籌備得如火如荼，正在密集式開會。
講到演唱會舞台效果，羅啟豪表示：「已經睇咗演唱會嘅座位表，舞台畫出嚟係好正，除咗唱歌我哋都會跳舞。」至於會否在演唱會騷肌肉，譚輝智笑言：「其實除衫我哋每日都會除，其實我想赤裸㗎！但係要視乎我嘅身形狀態，有六舊腹肌我就一定除。」他續說目標是在紅館展示四舊腹肌。羅啟豪則回應：「我都希望有六舊腹肌嘅。」
演唱會未必有嘉賓
談及過往紅館演唱會演出經驗，譚輝智表示：「試過喺國慶嗰日表演唱歌好大壓力，臨出場前心跳加速到150，嗰日仲要唔係坐滿晒觀眾都已經咁驚。其實感覺上都幾夢幻，我細個都睇過紅館嘅演唱會，唔夠膽話想可以企上舞台，去到40幾歲終於有機會，真係唔敢想像。」羅啟豪分享：「我對上一次紅館表演都好似係國慶嘅騷，又或者係一個全運會嘅表演，設備好唔同冇咁多位置嘅，算係群星表演嘅騷，所以壓力都冇咁大。」被問到演唱會嘉賓，譚輝智表示：「暫時就未諗嘅，應該未必有，我諗睇我哋兩個都已經夠。」他預告演唱會與觀眾有互動環節。
譚輝智被問到狄波拉（拉姑）是否有向他訂飛，他笑說：「有啊！佢琴日已經打嚟，佢有好多朋友想睇。（訂幾多張飛？）都係兩位數嘅啫！其實都好多㗎！」譚輝智指對上一次開演唱會很多朋友也不知情，因為當時只得20日去通知朋友。至於會否邀請老婆和孩子上台表演，譚輝智笑言：「老婆就唔好啦！啲仔女就壯膽囉！想阿仔多啲見人，我鍾意男仔外向啲，佢只要夠膽同人打招呼，我都覺得好犀利。」